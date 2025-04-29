Финал Кубка Украины по футболу: определено время и место поединка

Дирекция по проведению Кубка Украины по футболу назначила на 18:30 14 мая начало поединка за трофей между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" на "Центральном стадионе" в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Дирекция по проведению Vbet Кубка Украины сезона-2024/2025 определилась со временем начала финального матча турнира "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев). Поединок в Житомире на "Центральном стадионе" начнется 14 мая в 18:30 - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Центральный стадион" в Житомире впервые будет принимать решающий матч за Кубок Украины, который в целом является 32-м в истории.

До этого подобные поединки проходили в девяти городах Украины, а больше всего в Киеве на НСК "Олимпийский" (18 раз), Харькове на стадионе "Металлист" (5 раз) и Днепре на стадионе "Днепр-арена" (2 раза).

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что киевское "Динамо", которое в полуфинале Кубка Украины по футболу разгромило черновицкую "Буковину", встретится в финале Кубка с донецким "Шахтером", который минимально переиграл "Полесье".

В воскресенье, 27 апреля, Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели матч в рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги – он завершился вничью со счетом 2:2.