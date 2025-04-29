Фінал Кубку України з футболу: визначено час та місце поєдинку

Дирекція з проведення Кубку України з футболу призначила на 18:30 14 травня початок поєдинку за трофей між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" на "Центральному стадіоні" у Житомирі. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.

Дирекція з проведення Vbet Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ). Поєдинок у Житомирі на "Центральному стадіоні" розпочнеться 14 травня о 18:30 - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Центральний стадіон" у Житомирі уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України, який загалом є 32-м в історії.

До цього подібні поєдинки проходили в дев'яти містах України, а найбільше у Києві на НСК "Олімпійський" (18 разів), Харкові на стадіоні "Металіст" (5 разів) та Дніпрі на стадіоні "Дніпро-арена" (2 рази).

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що київське "Динамо", яке в півфіналі Кубку України з футболу розтрощило чернівецьку "Буковину", зустрінеться в фіналі Кубку з донецьким "Шахтарем", який мінімально переграв "Полісся".

У неділю, 27 квітня, Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" провели матч в рамках поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги – він завершився внічию з рахунком 2:2.