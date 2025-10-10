Украина одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026, обыграв Исландию

Сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В драматичном матче третьего тура группы D подопечные Сергея Реброва на выезде оказались сильнее команды Исландии, сообщает УНН.

Детали

Уже на 14-й минуте игры Руслан Малиновский, вернувшийся в главную команду страны более чем через год, замкнул прострел Миколенко - 1:0.

Правда, через 20 минут хозяева отыгрались усилиями Эллертссона - кстати, одноклубника Малиновского по итальянскому "Дженоа" - 1:1.

Впрочем, на перерыв "сине-желтые" ушли с преимуществом в счете, причем с солидным. На последней минуте основного времени Алексей Гуцуляк воспользовался ошибкой защитника исландцев в штрафной площадке - 2:1.

А уже когда завершалась последняя добавленная к первому тайму, тот же Малиновский неотразимо пробил со средней дистанции - 3:1.

Украина U20 проиграла сборной Испании и в четвертый раз выбыла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Во второй половине Исландия заиграла активнее, и уже на 58-й минуте Гудмондссон отыграл один мяч - 3:2.

А еще через 17 минут тот же Гудмондссон установил паритет в счете - 3:3.

Но украинцы все же смогли вырвать победу. На 85-й минуте Иван Калюжный отметился дебютным голом за национальную сборную - 4:3.

А еще через 4 минуты окончательный счет установил Олег Очеретько, для которого этот мяч также стал первым в футболке главной команды страны - 5:3.

В другом матче квартета D Франция дома со счетом 3:0 разгромила команду Азербайджана.

Таким образом, на экваторе квалификации Украина с 4 очками занимает второе место в группе, опережая исландцев на 1 пункт. Лидерами с максимальным количеством очков являются французы, аутсайдером остается Азербайджан. Именно против этой команды "сине-желтые" сыграют в следующем туре уже в понедельник, 13 октября, в номинально домашнем матче, который состоится в польском Кракове.

Напомним

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в квалификации на Чемпионат мира 2026.

До этого украинцы уступили Франции со счетом 0:2 в первом матче квалификации Чемпионата Мира-2026.

Украина теряет позиции в рейтинге ФИФА, Испания становится лидером - обновленный рейтинг сборных