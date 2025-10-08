$41.340.11
Украина U20 проиграла сборной Испании и в четвертый раз выбыла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Молодежная сборная Украины по футболу потерпела первое поражение на Чемпионате мира, уступив Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала. Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале 11 октября с лучшим из пары Колумбия - ЮАР.

Украина U20 проиграла сборной Испании и в четвертый раз выбыла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

Команда Дмитрия Михайленко на групповом этапе сыграла с Южной Кореей (2:1), Панамой (1:1) и Парагваем (2:1) и вышла в плей-офф с первого места.  

Испания проиграла Марокко (0:2), свела вничью матч с Мексикой (2:2), одолела Бразилию (1:0) и финишировала в своей группе третьей. 

Победитель матча Украина - Испания в четвертьфинале 11 октября встретится с лучшим из пары Колумбия - Южно-Африканская Республика. 

На чемпионате мира U20 выступают футболисты, которым на момент старта отборочного турнира было не более 20 лет. Действующим победителем мирового первенства является Уругвай, который на этот раз не попал в финальную часть. Сборная Украины под руководством Александра Петракова выигрывала молодежный ЧМ в 2019 году.  

Вита Зеленецкая

Спорт
