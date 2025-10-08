Україна U20 програла збірній Іспанії та вчетверте вибула в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

Молодіжна збірна України з футболу зазнала першої поразки на чемпіонаті світу, поступившись Іспанії з рахунком 0:1 у матчі 1/8 фіналу. Про це інформує УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Деталі

Команда Дмитра Михайленка на груповому етапі зіграла з Південною Кореєю (2:1), Панамою (1:1) та Парагваєм (2:1) і вийшла до плейоф з першого місця.

Іспанія програла Марокко (0:2), звела внічию матч з Мексикою (2:2), здолала Бразилію (1:0) та фінішувала у своїй групі третьою.

Переможець матчу Україна - Іспанія у чвертьфіналі 11 жовтня зустрінеться з кращим з пари Колумбія - Південно-Африканська Республіка.

На чемпіонаті світу U20 виступають футболісти, яким на момент старту відбіркового турніру було не більше 20 років. Чинним переможцем світової першості є Уругвай, який цього разу не потрапив до фінальної частини. Збірна України під керівництвом Олександра Петракова вигравала молодіжний ЧС у 2019 році.

