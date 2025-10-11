"Хлопці розуміли, для кого ми граємо": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією у кваліфікації до ЧС-2026
Київ • УНН
Сергій Ребров після перемоги над Ісландією заявив, що всі матчі збірної України у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026 є дуже важкими через велику кількість травмованих гравців. Він відзначив відданість команди та важливість боротьби, а також підтримку українських вболівальників.
Всі матчі збірної України з футболу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026 є дуже важкими. Про це після гостьової перемоги над Ісландією заявив наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров, повідомляє УНН із посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).
Деталі
За його словами, перед кожним збором є дуже багато травмованих гравців.
Але я вдячний, сьогодні хлопці розуміли, для кого ми граємо й віддали на полі всі сили. З Ісландією завжди дуже важко грати. Я передивився дуже багато їхніх матчів. Особливо вдома вони грають дуже потужно, дають багато боротьби. І сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Потрібно подивитися статистику, але я вважаю, що гравці дійсно віддавали себе
Він зазначив, що після того, як рахунок став 3:3, його підопічні не намагалися зберегти цей результат, а йшли вперед і робили все для перемоги.
Ви бачите, у нас молода команда. Багато молодих гравців, які дійсно заслуговують на виклик у збірну. Не через те, що є травмовані. Коли вони приїздять до табору збірної, я дійсно бачу їхнє велике бажання. ... І сьогодні я був упевнений у тих гравцях, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали у грі. Після замін була більша інтенсивність з нашого боку
Він також відзначив підтримку українського фан-сектору на цьому матчі.
"Супер. Ми дуже вдячні. Ми відчували підтримку, навіть коли рахунок став 3:3, усі підтримували й було приємно. Де б ми не грали, завжди є підтримка українців. Але дуже сподіваємося, що ми повернемося додому й будемо грати для своїх вболівальників в Україні", - резюмував Ребров.
Нагадаємо
Збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026. У драматичному матчі третього туру групи D підопічні Сергія Реброва на виїзді виявилися сильнішими за команду Ісландії - 5:3.
Таким чином, на екваторі кваліфікації Україна з 4 очками посідає друге місце у групі, випереджаючи ісландців на 1 пункт. Лідерами з максимальною кількістю очок є французи, аутсайдером залишається Азербайджан. Саме проти цієї команди "синьо-жовті" зіграють у наступному турі вже у понеділок, 13 жовтня.
