"Хлопці розуміли, для кого ми граємо": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією у кваліфікації до ЧС-2026

Всі матчі збірної України з футболу у кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026 є дуже важкими. Про це після гостьової перемоги над Ісландією заявив наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров, повідомляє УНН із посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

За його словами, перед кожним збором є дуже багато травмованих гравців.

Але я вдячний, сьогодні хлопці розуміли, для кого ми граємо й віддали на полі всі сили. З Ісландією завжди дуже важко грати. Я передивився дуже багато їхніх матчів. Особливо вдома вони грають дуже потужно, дають багато боротьби. І сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Потрібно подивитися статистику, але я вважаю, що гравці дійсно віддавали себе