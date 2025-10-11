$41.510.10
"Ребята понимали, для кого мы играем": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией в квалификации к ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Сергей Ребров после победы над Исландией заявил, что все матчи сборной Украины в квалификации к Чемпионату Мира-2026 являются очень тяжелыми из-за большого количества травмированных игроков. Он отметил преданность команды и важность борьбы, а также поддержку украинских болельщиков.

"Ребята понимали, для кого мы играем": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией в квалификации к ЧМ-2026

Все матчи сборной Украины по футболу в квалификации к Чемпионату Мира-2026 очень тяжелые. Об этом после гостевой победы над Исландией заявил наставник "сине-желтых" Сергей Ребров, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Детали

По его словам, перед каждым сбором очень много травмированных игроков.

Но я благодарен, сегодня ребята понимали, для кого мы играем и отдали на поле все силы. С Исландией всегда очень тяжело играть. Я пересмотрел очень много их матчей. Особенно дома они играют очень мощно, дают много борьбы. И сегодня было очень важно выиграть эту борьбу. Нужно посмотреть статистику, но я считаю, что игроки действительно отдавали себя

- подчеркнул Ребров.

Он отметил, что после того, как счет стал 3:3, его подопечные не пытались сохранить этот результат, а шли вперед и делали все для победы.

Вы видите, у нас молодая команда. Много молодых игроков, которые действительно заслуживают вызова в сборную. Не потому, что есть травмированные. Когда они приезжают в лагерь сборной, я действительно вижу их большое желание. ... И сегодня я был уверен в тех игроках, которые вышли на замену. Они действительно добавили в игре. После замен была большая интенсивность с нашей стороны

- добавил главный тренер украинцев.

Он также отметил поддержку украинского фан-сектора на этом матче.

"Супер. Мы очень благодарны. Мы чувствовали поддержку, даже когда счет стал 3:3, все поддерживали и было приятно. Где бы мы ни играли, всегда есть поддержка украинцев. Но очень надеемся, что мы вернемся домой и будем играть для своих болельщиков в Украине", - резюмировал Ребров.

Напомним

Сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В драматичном матче третьего тура группы D подопечные Сергея Реброва на выезде оказались сильнее команды Исландии - 5:3.

Таким образом, на экваторе квалификации Украина с 4 очками занимает второе место в группе, опережая исландцев на 1 пункт. Лидерами с максимальным количеством очков являются французы, аутсайдером остается Азербайджан. Именно против этой команды "сине-желтые" сыграют в следующем туре уже в понедельник, 13 октября.

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Сергей Ребров
Исландия
Украина