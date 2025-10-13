Сборная Украины одержала вторую победу подряд в квалификации к Чемпионату Мира-2026

Сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В матче четвертого тура группы D подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче, который проходил в польском Кракове, оказались сильнее команды Азербайджана, сообщает УНН.

Подробности

В первом тайме "сине-желтые" доминировали на поле, и на 30-й минуте это преимущество было материализовано в забитый мяч: Малиновский мощно навесил на дальнюю штангу, где Гуцуляк идеально головой пробил в дальний угол - 1:0.

Правда, уйти на перерыв в ранге победителя украинцам не удалось: Забарный неудачно выбил мяч, тот отскочил на Джафаркулиева, который прострелил в штрафную площадку, и мяч от ноги Миколенко залетел в ворота - 1:1.

А в середине второго тайма Украина снова вышла вперед: Гуцуляк после заброса от Волошина скинул на Малиновского, который пробил мимо вратаря, установив окончательный счет - 2:1.

В другом матче квартета D Исландия и Франция сыграли вничью - 2:2. Таким образом, за два тура до завершения квалификации Украина с 7 очками сохраняет вторую строчку, уступая французам тремя пунктами и на три очка опережая исландцев. В заключительных матчах "сине-желтые" в ноябре сыграют на выезде с Францией и "дома" с Исландией.

Напомним

На прошлой неделе сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В драматичном матче третьего тура группы D подопечные Сергея Реброва на выезде оказались сильнее команды Исландии.

