19:08 • 9048 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46 • 14204 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 15922 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 21334 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 19270 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 17987 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 16431 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12766 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13570 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13425 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Сборная Украины одержала вторую победу подряд в квалификации к Чемпионату Мира-2026

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2026, обыграв Азербайджан со счетом 2:1 в Кракове. Украинцы занимают второе место в группе D, отставая от Франции на три очка.

Сборная Украины одержала вторую победу подряд в квалификации к Чемпионату Мира-2026

Сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В матче четвертого тура группы D подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче, который проходил в польском Кракове, оказались сильнее команды Азербайджана, сообщает УНН.

Подробности

В первом тайме "сине-желтые" доминировали на поле, и на 30-й минуте это преимущество было материализовано в забитый мяч: Малиновский мощно навесил на дальнюю штангу, где Гуцуляк идеально головой пробил в дальний угол - 1:0.

Правда, уйти на перерыв в ранге победителя украинцам не удалось: Забарный неудачно выбил мяч, тот отскочил на Джафаркулиева, который прострелил в штрафную площадку, и мяч от ноги Миколенко залетел в ворота - 1:1.

А в середине второго тайма Украина снова вышла вперед: Гуцуляк после заброса от Волошина скинул на Малиновского, который пробил мимо вратаря, установив окончательный счет - 2:1.

В другом матче квартета D Исландия и Франция сыграли вничью - 2:2. Таким образом, за два тура до завершения квалификации Украина с 7 очками сохраняет вторую строчку, уступая французам тремя пунктами и на три очка опережая исландцев. В заключительных матчах "сине-желтые" в ноябре сыграют на выезде с Францией и "дома" с Исландией.

Напомним

На прошлой неделе сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации к Чемпионату Мира-2026. В драматичном матче третьего тура группы D подопечные Сергея Реброва на выезде оказались сильнее команды Исландии.

"Ребята понимали, для кого мы играем": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией в квалификации к ЧМ-202611.10.25, 08:46 • 4200 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Сергей Ребров
Исландия
Франция
Украина
Польша