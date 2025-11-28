Жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины: определены главные пары весенних матчей

Сегодня, 28 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины сезона-2025/2026. Восемь команд узнали будущих соперников на пути к завоеванию второго по значимости украинского футбольного трофея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Торжественную церемонию провели главный сержант 92-й ОШБр Андрей Погорелов и известный теннисист, волонтер и офицер ВСУ Сергей Стаховский. Они подчеркнули важность спортивного единства во время войны, отметив, что "спорт продолжает быть символом стойкости и поддержки".

В эту стадию вышли команды, одержавшие победы в 1/8 финала: представители УПЛ – "Динамо", "Металлист 1925", ЛНЗ; первой лиги – "Феникс-Мариуполь", "Буковина", "Ингулец", "Чернигов"; а также "Локомотив" из второй лиги.

В результате жеребьевки сформировались следующие пары 1/4 финала:

"Металлист 1925" (Харьков) – "Локомотив" (Киев)

"Чернигов" – "Феникс-Мариуполь"

ЛНЗ (Черкассы) – "Буковина" (Черновцы)

"Динамо" (Киев) – "Ингулец" (Петрово)

Матчи будут состоять из одного поединка, а в случае ничьей команды сразу будут пробивать серию пенальти. Базовые даты проведения игр – 3, 4 и 5 марта 2026 года.

