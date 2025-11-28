Жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины: определены главные пары весенних матчей

$42.190.11
Эксклюзив
13:08 • 1686 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
11:00 • 15208 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 12337 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 14191 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 14632 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 25319 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18307 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 16995 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14667 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11956 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ28 ноября, 06:12
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башнях28 ноября, 07:16
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией11:00
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
08:06
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Великобритания
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Техника
Социальная сеть
Северный поток
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины: определены главные пары весенних матчей

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины сезона-2025/2026, где восемь команд узнали своих соперников. Матчи состоятся 3, 4 и 5 марта 2026 года.

Жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины: определены главные пары весенних матчей

Сегодня, 28 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Vbet Кубка Украины сезона-2025/2026. Восемь команд узнали будущих соперников на пути к завоеванию второго по значимости украинского футбольного трофея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Торжественную церемонию провели главный сержант 92-й ОШБр Андрей Погорелов и известный теннисист, волонтер и офицер ВСУ Сергей Стаховский. Они подчеркнули важность спортивного единства во время войны, отметив, что "спорт продолжает быть символом стойкости и поддержки".

В эту стадию вышли команды, одержавшие победы в 1/8 финала: представители УПЛ – "Динамо", "Металлист 1925", ЛНЗ; первой лиги – "Феникс-Мариуполь", "Буковина", "Ингулец", "Чернигов"; а также "Локомотив" из второй лиги.

«Динамо» уступило кипрской «Омонии» в Лиге конференций27.11.25, 22:03 • 6604 просмотра

В результате жеребьевки сформировались следующие пары 1/4 финала:

  • "Металлист 1925" (Харьков) – "Локомотив" (Киев)
    • "Чернигов" – "Феникс-Мариуполь"
      • ЛНЗ (Черкассы) – "Буковина" (Черновцы)
        • "Динамо" (Киев) – "Ингулец" (Петрово)

          Матчи будут состоять из одного поединка, а в случае ничьей команды сразу будут пробивать серию пенальти. Базовые даты проведения игр – 3, 4 и 5 марта 2026 года.

          Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штаб28.11.25, 00:13 • 11957 просмотров

          Степан Гафтко

          Спорт
          ФК «Металлист 1925»
          Украина