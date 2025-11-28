Жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України: визначено головні пари весняних матчів
Київ • УНН
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубка України сезону-2025/2026, де вісім команд дізналися своїх суперників. Матчі відбудуться 3, 4 та 5 березня 2026 року.
Сьогодні, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України сезону-2025/2026. Вісім команд дізналися майбутніх суперників на шляху до завоювання другого за важливістю українського футбольного трофея. Про це повідомляє УНН із посиланням на УАФ.
Деталі
Урочисту церемонію провели головний сержант 92-ї ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер і офіцер ЗСУ Сергій Стаховський. Вони підкреслили важливість спортивної єдності під час війни, зазначивши, що "спорт продовжує бути символом стійкості та підтримки".
До цієї стадії дійшли команди, які здобули перемоги в 1/8 фіналу: представники УПЛ – "Динамо", "Металіст 1925", ЛНЗ; першої ліги – "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Інгулець", "Чернігів"; а також "Локомотив" із другої ліги.
“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференцій27.11.25, 22:03 • 6658 переглядiв
У результаті жеребкування сформувалися такі пари 1/4 фіналу:
- "Металіст 1925" (Харків) – "Локомотив" (Київ)
- "Чернігів" – "Фенікс-Маріуполь"
- ЛНЗ (Черкаси) – "Буковина" (Чернівці)
- "Динамо" (Київ) – "Інгулець" (Петрове)
Матчі складатимуться з одного поєдинку, а в разі нічиєї команди одразу пробиватимуть серію пенальті. Базові дати проведення ігор – 3, 4 та 5 березня 2026 року.
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб28.11.25, 00:13 • 12062 перегляди