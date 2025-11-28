Жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України: визначено головні пари весняних матчів

Сьогодні, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України сезону-2025/2026. Вісім команд дізналися майбутніх суперників на шляху до завоювання другого за важливістю українського футбольного трофея. Про це повідомляє УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

Урочисту церемонію провели головний сержант 92-ї ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер і офіцер ЗСУ Сергій Стаховський. Вони підкреслили важливість спортивної єдності під час війни, зазначивши, що "спорт продовжує бути символом стійкості та підтримки".

До цієї стадії дійшли команди, які здобули перемоги в 1/8 фіналу: представники УПЛ – "Динамо", "Металіст 1925", ЛНЗ; першої ліги – "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Інгулець", "Чернігів"; а також "Локомотив" із другої ліги.

У результаті жеребкування сформувалися такі пари 1/4 фіналу:

"Металіст 1925" (Харків) – "Локомотив" (Київ)

"Чернігів" – "Фенікс-Маріуполь"

ЛНЗ (Черкаси) – "Буковина" (Чернівці)

"Динамо" (Київ) – "Інгулець" (Петрове)

Матчі складатимуться з одного поєдинку, а в разі нічиєї команди одразу пробиватимуть серію пенальті. Базові дати проведення ігор – 3, 4 та 5 березня 2026 року.

