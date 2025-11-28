Жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України: визначено головні пари весняних матчів

$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 2906 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 6134 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 4910 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 20506 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16858 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16431 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28667 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19034 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17263 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14894 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto
28 листопада, 06:12 • 16471 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo
28 листопада, 07:16 • 16853 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися
28 листопада, 07:24 • 19717 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
28 листопада, 07:39 • 19148 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
10:45 • 18109 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 2906 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 11603 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 20506 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 18328 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28667 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Мухаммед ібн Салман
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Сумська область
Донецька область
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36 • 21092 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49 • 38410 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23 • 58625 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39 • 91400 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11 • 106431 перегляди
Жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України: визначено головні пари весняних матчів

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубка України сезону-2025/2026, де вісім команд дізналися своїх суперників. Матчі відбудуться 3, 4 та 5 березня 2026 року.

Жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України: визначено головні пари весняних матчів

Сьогодні, 28 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Vbet Кубку України сезону-2025/2026. Вісім команд дізналися майбутніх суперників на шляху до завоювання другого за важливістю українського футбольного трофея. Про це повідомляє УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

Урочисту церемонію провели головний сержант 92-ї ОШБр Андрій Погорєлов та відомий тенісист, волонтер і офіцер ЗСУ Сергій Стаховський. Вони підкреслили важливість спортивної єдності під час війни, зазначивши, що "спорт продовжує бути символом стійкості та підтримки".

До цієї стадії дійшли команди, які здобули перемоги в 1/8 фіналу: представники УПЛ – "Динамо", "Металіст 1925", ЛНЗ; першої ліги – "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Інгулець", "Чернігів"; а також "Локомотив" із другої ліги.

“Динамо” поступилося кіпрській “Омонії” у Лізі конференцій27.11.25, 22:03 • 6658 переглядiв

У результаті жеребкування сформувалися такі пари 1/4 фіналу:

  • "Металіст 1925" (Харків) – "Локомотив" (Київ)
    • "Чернігів" – "Фенікс-Маріуполь"
      • ЛНЗ (Черкаси) – "Буковина" (Чернівці)
        • "Динамо" (Київ) – "Інгулець" (Петрове)

          Матчі складатимуться з одного поєдинку, а в разі нічиєї команди одразу пробиватимуть серію пенальті. Базові дати проведення ігор – 3, 4 та 5 березня 2026 року.

          Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб28.11.25, 00:13 • 12062 перегляди

          Степан Гафтко

          Спорт
          ФК «Металіст 1925»
          Україна