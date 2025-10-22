Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
Киев • УНН
Российский беспилотник "шахед" попал в тренировочное поле футбольной академии ФК "Металлист 1925" в Киеве, вызвав пожар. Около 120 юных футболистов находились в укрытии и не пострадали.
Утренний массированный обстрел Украины российским врагом нанес удар по спортивной инфраструктуре футбольной академии харьковского клуба "Металлист 1925", сообщает УНН.
Беспилотник "шахед" упал на тренировочное поле, которое клуб арендует у Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного. В результате этого возник пожар, который удалось ликвидировать.
К счастью, воспитанники спортивной академии ФК "Металлист 1925" не пострадали. Ведь все молодые спортсмены находились в укрытии, сообщает пресс-служба футбольного клуба. А это около 120 юных футболистов, которые сейчас базируются, учатся и тренируются в столице.
Сейчас проводится оценка ущерба, нанесенного обстрелом. Также отмечается, что ФК "Металлист 1925", ФК "Полесье" и Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного планируют совместными силами как можно быстрее восстановить поврежденное футбольное поле.
Несмотря на "прилет", тренировочный и соревновательный процесс воспитанников академии ФК "Металлист 1925" продолжится в соответствии с планом. Клуб оперативно переносит занятия на другие площадки, чтобы юные спортсмены продолжили подготовку.
Напомним
Из-за постоянных обстрелов родного города Харьков, основная команда и академия ФК "Металлист 1925" были релоцированы в столицу для продолжения своей деятельности.