Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”
Київ • УНН
Російський безпілотник "шахед" влучив у тренувальне поле футбольної академії ФК "Металіст 1925" в Києві, спричинивши пожежу. Близько 120 юних футболістів перебували в укритті та не постраждали.
Ранковий масований обстріл України російським ворогом завдав удару по спортивній інфраструктурі футбольної академії харківського клубу "Металіст 1925", повідомляє УНН.
Безпілотник "шахед" упав на тренувальне поле, яке клуб орендує в Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного. Внаслідок цього виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.
На щастя, вихованці спортивної академії ФК "Металіст 1925" не постраждали. Адже всі молоді спортсмени знаходились в укритті, повідомляє пресслужба футбольного клубу. А це близько 120 юних футболістів, які нині базуються, навчаються та тренуються у столиці.
Зараз проводиться оцінка збитків, завданих обстрілом. Також зазначається, що ФК "Металіст 1925", ФК "Полісся" та Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного планують спільними силами якнайшвидше відновити пошкоджене футбольне поле.
Попри "приліт", тренувальний і змагальний процес вихованців академії ФК "Металіст 1925" продовжиться відповідно до плану. Клуб оперативно переносить заняття на інші майданчики, щоб юні спортсмени продовжили підготовку.
Нагадаємо
Через постійні обстріли рідного міста Харків, основна команда та академія ФК "Металіст 1925" були релоковані до столиці для продовження своєї діяльності.