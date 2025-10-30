США ввели санкции против сети "контрабанды людей", действующей из Мексики
Киев • УНН
Министерство финансов США наложило санкции на организацию из Канкуна, которая занималась "контрабандой людей", переправив тысячи человек в США. Группа также обвиняется в наркотрафике, взяточничестве и отмывании денег.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против организации, базирующейся в Канкуне, которая занимается контрабандой людей, которая, вероятно, переправила в США тысячи людей из Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Организация контрабандистов Бхардваджа, ее лидер Викрант Бхардвадж и группа фирм также обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотиков, взяточничеству и отмыванию денег.
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Херли заявил, что администрация Трампа "продолжит преследовать и ликвидировать террористические транснациональные преступные организации для защиты американского народа".
