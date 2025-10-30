США ввели санкції проти мережі "контрабанди людей", яка діє з Мексики

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти організації, що базується в Канкуні, яка займається контрабандою людей, яка, ймовірно, переправила до США тисячі людей з Європи, Близького Сходу, Південної Америки та Азії, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Організація контрабандистів Бхардваджа, її лідер Вікрант Бхардвадж та група фірм також звинувачуються в причетності до незаконного обігу наркотиків, хабарництва та відмивання грошей.

Мін'юст США дозволив Трампу завдавати ударів по цілях причетних до наркокартелів Венесуели - CNN

Заступник міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Джон К. Херлі заявив, що адміністрація Трампа "продовжить переслідувати та ліквідувати терористичні транснаціональні злочинні організації для захисту американського народу".

Мексика передала 26 членів наркокартелів до США за угодою з Трампом