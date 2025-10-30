США ввели санкції проти мережі "контрабанди людей", яка діє з Мексики
Київ • УНН
Міністерство фінансів США наклало санкції на організацію з Канкуна, яка займалася "контрабандою людей", переправивши тисячі осіб до США. Група також звинувачується в наркотрафіку, хабарництві та відмиванні грошей.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти організації, що базується в Канкуні, яка займається контрабандою людей, яка, ймовірно, переправила до США тисячі людей з Європи, Близького Сходу, Південної Америки та Азії, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Організація контрабандистів Бхардваджа, її лідер Вікрант Бхардвадж та група фірм також звинувачуються в причетності до незаконного обігу наркотиків, хабарництва та відмивання грошей.
Заступник міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Джон К. Херлі заявив, що адміністрація Трампа "продовжить переслідувати та ліквідувати терористичні транснаціональні злочинні організації для захисту американського народу".
