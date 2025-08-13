Мексика передала 26 членів наркокартелів до США за угодою з Трампом
Київ • УНН
Мексика передала США 26 високопоставлених фігур наркокартелів, включаючи лідера "Los Cuinis" Абігаеля Гонсалеса Валенсію. Це сталося після угоди, за якою США не вимагатимуть смертної кари.
У вівторок Мексика передала Сполученим Штатам 26 високопоставлених фігур наркокартелів - це новий крок у межах співпраці з адміністрацією Дональда Трампа, яка посилює тиск на злочинні мережі, що займаються контрабандою наркотиків через кордон. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Серед переданих у руки американського правосуддя - Абігаель Ґонсалес Валенсія, лідер угруповання "Los Cuinis", тісно пов’язаного з сумнозвісним картелем "Jalisco New Generation" (CJNG). Інший фігурант, Роберто Салазар, розшукується у справі про вбивство заступника шерифа округу Лос-Анджелес у 2008 році. Серед інших переданих - особи, пов’язані з картелем Сіналоа та іншими жорстокими наркогрупами.
Ці передачі є важливим досягненням адміністрації Трампа, яка визначила боротьбу з наркокартелями одним із головних пріоритетів Міністерства юстиції. Це вже вдруге за останні місяці, коли Мексика видворяє фігурантів, обвинувачених у наркоторгівлі, вбивствах та інших злочинах, у відповідь на зростаючий тиск США з вимогою обмежити потік наркотиків на американську територію.
Передача стала можливою після того, як Міністерство юстиції США погодилося не вимагати смертної кари ні для цих 26 осіб, ні для фігурантів попередньої передачі у лютому — тоді було видано 29 осіб, серед яких був відомий наркобарон Рафаель Каро Кінтеро, причетний до вбивства агента DEA у 1985 році.
"Це ще один приклад того, чого можна досягти, коли два уряди об’єднані у боротьбі з насильством та безкарністю", - заявив Посол США в Мексиці Рональд Джонсон. - "Ці втікачі постануть перед американським судом, а громадяни обох країн будуть у більшій безпеці від спільних ворогів".
Доповнення
Передача фігурантів відбулася за кілька днів до запровадження 25% мит на мексиканський імпорт. Наприкінці минулого місяця президент Дональд Трамп провів переговори з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум і погодився відстрочити введення мит ще на 90 днів з метою продовження переговорів.
Шейнбаум висловила готовність до більш тісної співпраці у сфері безпеки, з акцентом на боротьбу з картелями, водночас підкреслила суверенітет Мексики та відмову від військового втручання США. Адміністрація США назвала знищення небезпечних наркокартелів одним із пріоритетів і виокремила CJNG та кілька інших латиноамериканських груп як загрозу для безпеки регіону.
Довідково
Абігаель Гонсалес Валенсія є зятем лідера CJNG Немесійо Рубена Осегера Сервантеса, відомого як "Ель Менчо" і одного з головних об’єктів уваги США. Він був арештований у Пуерто-Вальярта, Халіско, у 2015 році та з того часу бореться за екстрадицію до США. Разом із своїми братами він очолював Los Cuinis, фінансуючи створення та розвиток CJNG – одного з найпотужніших картелів Мексики. CJNG відповідає за масштабні поставки кокаїну, метамфетаміну та фентанілу до США та інших країн і відомий своєю жорстокістю, вбивствами та корупцією.
Один із братів Абігаеля, Хосе Гонсалес Валенсія, у червні був засуджений федеральним судом у Вашингтоні до 30 років ув’язнення за участь у міжнародній торгівлі кокаїном; він був заарештований у 2017 році під час відпустки в Бразилії під вигаданим ім’ям.
