Мексика передала 26 членов наркокартелей в США по соглашению с Трампом

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Мексика передала США 26 высокопоставленных фигур наркокартелей, включая лидера «Лос Куинис» Абигаэля Гонсалеса Валенсию. Это произошло после соглашения, по которому США не будут требовать смертной казни.

Мексика передала 26 членов наркокартелей в США по соглашению с Трампом

Во вторник Мексика передала Соединенным Штатам 26 высокопоставленных фигур наркокартелей — это новый шаг в рамках сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, которая усиливает давление на преступные сети, занимающиеся контрабандой наркотиков через границу. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Среди переданных в руки американского правосудия — Абигаэль Гонсалес Валенсия, лидер группировки "Los Cuinis", тесно связанной с печально известным картелем "Jalisco New Generation" (CJNG). Другой фигурант, Роберто Салазар, разыскивается по делу об убийстве заместителя шерифа округа Лос-Анджелес в 2008 году. Среди других переданных — лица, связанные с картелем Синалоа и другими жестокими наркогруппами.

Эти передачи являются важным достижением администрации Трампа, которая определила борьбу с наркокартелями одним из главных приоритетов Министерства юстиции. Это уже второй раз за последние месяцы, когда Мексика выдворяет фигурантов, обвиняемых в наркоторговле, убийствах и других преступлениях, в ответ на растущее давление США с требованием ограничить поток наркотиков на американскую территорию.

Мексиканские спецслужбы предупредили Украину о добровольцах, которые учатся управлять дронами для преступных организаций30.07.25, 00:53 • 5258 просмотров

Передача стала возможной после того, как Министерство юстиции США согласилось не требовать смертной казни ни для этих 26 человек, ни для фигурантов предыдущей передачи в феврале — тогда было выдано 29 человек, среди которых был известный наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро, причастный к убийству агента DEA в 1985 году.

"Это еще один пример того, чего можно достичь, когда два правительства объединены в борьбе с насилием и безнаказанностью", - заявил Посол США в Мексике Рональд Джонсон. - "Эти беглецы предстанут перед американским судом, а граждане обеих стран будут в большей безопасности от общих врагов".

Дополнение

Передача фигурантов состоялась за несколько дней до введения 25% пошлин на мексиканский импорт. В конце прошлого месяца президент Дональд Трамп провел переговоры с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и согласился отсрочить введение пошлин еще на 90 дней с целью продолжения переговоров.

Шейнбаум выразила готовность к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, с акцентом на борьбу с картелями, в то же время подчеркнула суверенитет Мексики и отказ от военного вмешательства США. Администрация США назвала уничтожение опасных наркокартелей одним из приоритетов и выделила CJNG и несколько других латиноамериканских групп как угрозу для безопасности региона.

Справочно

Абигаэль Гонсалес Валенсия является зятем лидера CJNG Немесио Рубена Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо" и одного из главных объектов внимания США. Он был арестован в Пуэрто-Вальярта, Халиско, в 2015 году и с тех пор борется за экстрадицию в США. Вместе со своими братьями он возглавлял Los Cuinis, финансируя создание и развитие CJNG – одного из самых мощных картелей Мексики. CJNG отвечает за масштабные поставки кокаина, метамфетамина и фентанила в США и другие страны и известен своей жестокостью, убийствами и коррупцией.

Один из братьев Абигаэля, Хосе Гонсалес Валенсия, в июне был приговорен федеральным судом в Вашингтоне к 30 годам заключения за участие в международной торговле кокаином; он был арестован в 2017 году во время отпуска в Бразилии под вымышленным именем.

Трамп объявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики12.07.25, 16:31 • 11056 просмотров

