У Мексиці посеред натовпу застрелили мера, який відкрито виступав проти наркокартелів
Київ • УНН
Мер Карлос Мансо, який критикував бездіяльність уряду у боротьбі зі злочинністю, був застрелений посеред натовпу під час святкової церемонії біля церкви. Двох нападників затримано, а третій загинув під час переслідування.
У місті Уруапан, штат Мічоакан, на заході Мексики загинув мер Карлос Мансо, відомий своєю позицією проти наркокартелів. Політика застрелили просто посеред натовпу під час святкової церемонії біля місцевої церкви. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у суботу ввечері – Мансо був тяжко поранений і помер у лікарні. Федеральна влада підтвердила, що двоє нападників затримані, а третій загинув під час переслідування.
США ввели санкції проти мережі "контрабанди людей", яка діє з Мексики30.10.25, 19:04 • 3171 перегляд
Мансо неодноразово критикував уряд за бездіяльність у боротьбі з організованою злочинністю та закликав президента Клаудію Шейнбаум посилити захист регіону. Мічоакан – один із найбільш криміналізованих штатів Мексики, де діють потужні наркокартелі, що контролюють торгівлю авокадо та наркотиків.
Політик, який минулого року балотувався як незалежний кандидат, раніше закликав місцевих правоохоронців жорстко реагувати на злочинність, що викликало суперечки на національному рівні.
Щонайменше 64 загиблих під час найбільшого в історії рейду поліцейських у Ріо-де-Жанейро29.10.25, 12:33 • 3377 переглядiв