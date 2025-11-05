Пьяный мужчина ощупал президента Мексики во время общения с гражданами

ukenru
Эксклюзив
13:23 • 13136 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 15118 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17297 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23440 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 21188 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20603 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17964 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35382 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32615 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54253 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 22757 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo09:17 • 5298 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 10040 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23190 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 18846 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций15:03 • 936 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 13137 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 19238 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23604 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 23441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 2348 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 23111 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 33678 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 47133 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 49586 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Хранитель

Пьяный мужчина ощупал президента Мексики во время общения с гражданами

Киев • УНН

 • 524 просмотра

В Мехико мужчина пытался обнять и поцеловать президента Клаудию Шейнбаум во время ее разговора с людьми на улице. Инцидент вызвал дискуссию об уровне безопасности и сексуальных домогательствах, с которыми сталкиваются женщины в Мексике.

Пьяный мужчина ощупал президента Мексики во время общения с гражданами

В Мехико мужчина пытался обнять и поцеловать президента Клаудию Шейнбаум прямо во время ее разговора с людьми на улице. Инцидент вызвал дискуссию об уровне безопасности и сексуальных домогательствах, с которыми сталкиваются женщины в Мексике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Событие произошло во вторник в Мехико. На видео видно мужчину, который выглядит заметно пьяным, когда он подходит к Шейнбаум, пытается поцеловать ее в шею и обнять сзади.

Президент сразу отталкивает его руки и поворачивается к нему лицом, после чего между ними становится чиновник. Когда мужчину отводят, Шейнбаум напряженно улыбается и говорит: "Не волнуйтесь".

Полиция позже подтвердила, что мужчину арестовали. Инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях. Комментаторы отметили, что даже президент не защищена от сексуальных домогательств.

Даже если вы президент, любой парень считает, что имеет право вас трогать

- сказала журналистка феминистского издания Volcánicas Каталина Руис-Наварро.

"Когда они спрашивают, что такое патриархат, - это именно он".

Редактор журнала Etcétera Алехандра Эскобар написала на платформе X:

Надеемся, что президентская власть выдвинет обвинения, и президент пошлет четкий сигнал: ни один мужчина не имеет права целовать или касаться женщины без ее согласия

Событие также подняло вопрос об уровне защиты президента. На видео не видно охраны, и прошло несколько секунд, прежде чем кто-то вмешался. Инцидент произошел на фоне обострения проблем безопасности в Мексике.

Всего несколько дней назад был убит мэр Карлос Альберто Мансо Родригес, а с начала работы правительства Шейнбаум 1 октября погибли уже десять муниципальных глав.

Клаудия Шейнбаум, которая продолжает практику своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора общаться с гражданами без жесткой охраны, может пересмотреть этот подход после инцидента. Событие стало символом двойной проблемы Мексики - насилия в отношении женщин и высоких рисков для публичных деятелей.

Напомним

Мэр Карлос Мансо, который критиковал бездействие правительства в борьбе с преступностью, был застрелен посреди толпы во время праздничной церемонии возле церкви. Двое нападавших задержаны, а третий погиб во время преследования. 

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Мехико
Reuters
Мексика