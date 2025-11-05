Пьяный мужчина ощупал президента Мексики во время общения с гражданами
В Мехико мужчина пытался обнять и поцеловать президента Клаудию Шейнбаум во время ее разговора с людьми на улице. Инцидент вызвал дискуссию об уровне безопасности и сексуальных домогательствах, с которыми сталкиваются женщины в Мексике.
Детали
Событие произошло во вторник в Мехико. На видео видно мужчину, который выглядит заметно пьяным, когда он подходит к Шейнбаум, пытается поцеловать ее в шею и обнять сзади.
Президент сразу отталкивает его руки и поворачивается к нему лицом, после чего между ними становится чиновник. Когда мужчину отводят, Шейнбаум напряженно улыбается и говорит: "Не волнуйтесь".
Полиция позже подтвердила, что мужчину арестовали. Инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях. Комментаторы отметили, что даже президент не защищена от сексуальных домогательств.
Даже если вы президент, любой парень считает, что имеет право вас трогать
"Когда они спрашивают, что такое патриархат, - это именно он".
Редактор журнала Etcétera Алехандра Эскобар написала на платформе X:
Надеемся, что президентская власть выдвинет обвинения, и президент пошлет четкий сигнал: ни один мужчина не имеет права целовать или касаться женщины без ее согласия
Событие также подняло вопрос об уровне защиты президента. На видео не видно охраны, и прошло несколько секунд, прежде чем кто-то вмешался. Инцидент произошел на фоне обострения проблем безопасности в Мексике.
Всего несколько дней назад был убит мэр Карлос Альберто Мансо Родригес, а с начала работы правительства Шейнбаум 1 октября погибли уже десять муниципальных глав.
Клаудия Шейнбаум, которая продолжает практику своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора общаться с гражданами без жесткой охраны, может пересмотреть этот подход после инцидента. Событие стало символом двойной проблемы Мексики - насилия в отношении женщин и высоких рисков для публичных деятелей.
Напомним
Мэр Карлос Мансо, который критиковал бездействие правительства в борьбе с преступностью, был застрелен посреди толпы во время праздничной церемонии возле церкви. Двое нападавших задержаны, а третий погиб во время преследования.