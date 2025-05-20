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Умерла Аврора Клавель, звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Мексиканская актриса Аврора Клавель скончалась в возрасте 88 лет в Мехико. Она известна ролями в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».

Умерла Аврора Клавель, звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"

Мексиканская актриса Аврора Клавель умерла в возрасте 88 лет. Она стала известна, в частности, ролями в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза". Об этом пишет УНН со ссылкой на El Imparcial.

Как уточняется, Клавель умерла в столице Мексики. Причина смерти не раскрывается.

Жаль об уходе нашей коллеги Авроры Клавель Галлардо. Она была частью комиссии по защите чести и справедливости ANDA. Выражаем соболезнования родным, друзьям и коллегам

-  говорится в сообщении Национальной ассоциации актеров в X.

Добавим

Клавель родилась 14 августа 1936 года в городе Пинотепа-Насьональ в штате Оахака. Сниматься Аврора начала с 1961 года, ее полная фильмография насчитывает более 100 ролей в кино и на телевидении. Советским зрителям она стала известна по популярным в 1980-х годах теленовеллам.

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу20.05.25, 10:01 • 93559 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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