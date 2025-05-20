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Померла Аврора Клавель, зірка серіалів "Багаті теж плачуть" та "Дика Роза"

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Мексиканська акторка Аврора Клавель померла у віці 88 років у Мехіко. Вона відома ролями у серіалах «Багаті теж плачуть» та «Дика Роза».

Померла Аврора Клавель, зірка серіалів "Багаті теж плачуть" та "Дика Роза"

Мексиканська акторка Аврора Клавель померла у віці 88 років. Вона стала відомою зокрема ролями у серіалах "Багаті теж плачуть" та "Дика Роза". Про це пише УНН із посиланням на El Imparcial.

Як уточнюється, Клавель померла у столиці Мексики. Причина смерті не розкривається.

Шкода про відбуття нашої колеги Аврори Клавель Галлардо. Вона була частиною комісії з захисту честі та справедливості ANDA. Висловлюємо співчуття рідним, друзям та колегам

-  йдеться у дописі Національної асоціації акторів у X.

Додамо

Клавель народилася 14 серпня 1936 року в місті Пінотепа-Насіонал в штаті Оахака. Зніматися Аврора почала з 1961 року, її повна фільмографія налічує понад 100 ролей в кіно та на телебаченні. Радянським глядачам вона стала відомою за популярними у 1980-х роках теленовелами.

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу20.05.25, 10:01 • 93974 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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