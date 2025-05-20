Померла Аврора Клавель, зірка серіалів "Багаті теж плачуть" та "Дика Роза"
Київ • УНН
Мексиканська акторка Аврора Клавель померла у віці 88 років у Мехіко. Вона відома ролями у серіалах «Багаті теж плачуть» та «Дика Роза».
Мексиканська акторка Аврора Клавель померла у віці 88 років. Вона стала відомою зокрема ролями у серіалах "Багаті теж плачуть" та "Дика Роза". Про це пише УНН із посиланням на El Imparcial.
Як уточнюється, Клавель померла у столиці Мексики. Причина смерті не розкривається.
Шкода про відбуття нашої колеги Аврори Клавель Галлардо. Вона була частиною комісії з захисту честі та справедливості ANDA. Висловлюємо співчуття рідним, друзям та колегам
Додамо
Клавель народилася 14 серпня 1936 року в місті Пінотепа-Насіонал в штаті Оахака. Зніматися Аврора почала з 1961 року, її повна фільмографія налічує понад 100 ролей в кіно та на телебаченні. Радянським глядачам вона стала відомою за популярними у 1980-х роках теленовелами.
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