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В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий

Киев  •  УНН

 • 5026 просмотра

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С временно оккупированных территорий эвакуировали двух маленьких братьев и 17-летнего юношу. Парень подвергался преследованиям из-за проукраинской позиции, а братья воссоединились с матерью, которая не могла их забрать самостоятельно.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось спасти троих детей. Среди которых и 17-летнего юношу. Об этом сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Молодая мама, которая из-за войны была вынуждена покинуть Украину, долгое время жила в разлуке со своими маленькими сыновьями, ведь не могла забрать их с ВОТ. Дети остались в Донецкой области у своего биологического отца. Благодаря усилиям спасательной миссии, семья воссоединилась, и теперь дети находятся в безопасности,

- говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, женщина не могла самостоятельно вернуть себе детей, поэтому обратилась за помощью. В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA детей эвакуировали с оккупированной территории и воссоединили с мамой. 

Также, удалось спасти 17-летнего парня, который подвергся преследованиям, многочисленным допросам и угрозам из-за своей проукраинской позиции и помощи Вооруженным Силам Украины. Сейчас он в безопасности, получает необходимую поддержку и готовится к обучению в украинском образовательном учреждении.

Напомним 

В 2024 году благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть 449 незаконно депортированных украинских детей. Международные партнеры от Брюсселя до Мехико помогают Украине возвращать детей с оккупированных территорий.

Алина Волянская

Алина Волянская

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