В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось спасти троих детей. Среди которых и 17-летнего юношу. Об этом сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Молодая мама, которая из-за войны была вынуждена покинуть Украину, долгое время жила в разлуке со своими маленькими сыновьями, ведь не могла забрать их с ВОТ. Дети остались в Донецкой области у своего биологического отца. Благодаря усилиям спасательной миссии, семья воссоединилась, и теперь дети находятся в безопасности, - говорится в сообщении.



Детали

Как отмечает Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, женщина не могла самостоятельно вернуть себе детей, поэтому обратилась за помощью. В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA детей эвакуировали с оккупированной территории и воссоединили с мамой.

Также, удалось спасти 17-летнего парня, который подвергся преследованиям, многочисленным допросам и угрозам из-за своей проукраинской позиции и помощи Вооруженным Силам Украины. Сейчас он в безопасности, получает необходимую поддержку и готовится к обучению в украинском образовательном учреждении.

Напомним

В 2024 году благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть 449 незаконно депортированных украинских детей. Международные партнеры от Брюсселя до Мехико помогают Украине возвращать детей с оккупированных территорий.