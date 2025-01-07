У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати трьох дітей. Серед яких і 17-річного юнака. Про це повідомив Омбудсмен України Дмитро Лубінець, передає УНН.

Молода мама, яка через війну була змушена покинути Україну, довгий час жила в розлуці зі своїми маленькими синами, адже не могла забрати їх з ТОТ. Діти залишилися в Донецькій області у свого біологічного батька. Завдяки зусиллям рятувальної місії, родина возз’єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці, - йдеться у повідомленні.



Деталі

Як зазначає Омбудсмен України Дмитро Лубінець, жінка не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася по допомогу. У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою.

Також, вдалося врятувати 17-річного хлопеця, який зазнав переслідувань, численних допитів і погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу Збройним Силам України. Наразі він у безпеці, отримує необхідну підтримку та готується до навчання в українському освітньому закладі.

Нагадаємо

У 2024 році завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 449 незаконно депортованих українських дітей. Міжнародні партнери від Брюсселя до Мехіко допомагають Україні повертати дітей з окупованих територій.