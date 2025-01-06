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Повернення дітей, яких незаконно депортували: майже 450 маленьких українців знову на рідній землі - Bring Kids Back UA

Повернення дітей, яких незаконно депортували: майже 450 маленьких українців знову на рідній землі - Bring Kids Back UA

Київ • УНН

 • 28371 перегляди

У 2024 році завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 449 незаконно депортованих українських дітей. Міжнародні партнери від Брюсселя до Мехіко допомагають Україні повертати дітей з окупованих територій.

Повернення українських дітей були б неможливими без міжнародних партнерів. До ініціативи повернення долучилось багато - від Брюсселя до Нью-Йорка та Мехіко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Протягом 2024 року завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україна повернула додому 449 українських дітей. Ідеться про маленьких українців, яких незаконно депортували, примусово перемістили або утримували на тимчасово окупованих територіях, тепер знову зі своїми родинами. Кожне повернення – це історія відновленої надії, збереженого дитинства та перемоги справедливості.

Докладаємо максимальних зусиль, аби голоси викрадених українських дітей та їхніх сімей були почуті. Від Бюрґенштоку до Монреаля, від Брюсселя до Нью-Йорка, від Кейптауна до Мехіко, від Саміту Миру та Монреальської конференції до Ради Безпеки ООН - Україна використовує усі міжнародні майданчики для об’єднання світу та збільшення тиску на Росію. Цього року наша мета залишається незмінною: повернути кожну українську дитину додому. Українські діти заслуговують рости на своїй рідній землі, в оточенні любові, безпеки та з надією на світле майбутнє. Повернення наших дітей були б неможливими без наших партнерів – як в Україні, так і за її межами

- повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Нагадаємо

З тимчасово окупованих територій України повернули шістьох дітей в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них 16-річний Віталій, який уникав примусової мобілізації, та 14-річний Артем, чию матір викрали окупанти.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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