Возвращение детей, которых незаконно депортировали: почти 450 маленьких украинцев снова на родной земле - Bring Kids Back UA

Возвращение украинских детей были бы невозможными без международных партнеров. К инициативе возвращения присоединились многие - от Брюсселя до Нью-Йорка и Мехико, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

В течение 2024 года благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина вернула домой 449 украинских детей. Речь идет о маленьких украинцах, которых незаконно депортировали, принудительно переместили или удерживали на временно оккупированных территориях, теперь снова со своими семьями. Каждое возвращение - это история восстановленной надежды, сохраненного детства и победы справедливости.

Прилагаем максимальные усилия, чтобы голоса похищенных украинских детей и их семей были услышаны. От Бюргенштока до Монреаля, от Брюсселя до Нью-Йорка, от Кейптауна до Мехико, от Саммита Мира и Монреальской конференции до Совета Безопасности ООН - Украина использует все международные площадки для объединения мира и увеличения давления на Россию. В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой. Украинские дети заслуживают расти на своей родной земле, в окружении любви, безопасности и с надеждой на светлое будущее. Возвращение наших детей были бы невозможными без наших партнеров - как в Украине, так и за ее пределами