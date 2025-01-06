Возвращение детей, которых незаконно депортировали: почти 450 маленьких украинцев снова на родной земле - Bring Kids Back UA
Киев • УНН
В 2024 году благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть 449 незаконно депортированных украинских детей. Международные партнеры от Брюсселя до Мехико помогают Украине возвращать детей с оккупированных территорий.
Возвращение украинских детей были бы невозможными без международных партнеров. К инициативе возвращения присоединились многие - от Брюсселя до Нью-Йорка и Мехико, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
В течение 2024 года благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина вернула домой 449 украинских детей. Речь идет о маленьких украинцах, которых незаконно депортировали, принудительно переместили или удерживали на временно оккупированных территориях, теперь снова со своими семьями. Каждое возвращение - это история восстановленной надежды, сохраненного детства и победы справедливости.
Прилагаем максимальные усилия, чтобы голоса похищенных украинских детей и их семей были услышаны. От Бюргенштока до Монреаля, от Брюсселя до Нью-Йорка, от Кейптауна до Мехико, от Саммита Мира и Монреальской конференции до Совета Безопасности ООН - Украина использует все международные площадки для объединения мира и увеличения давления на Россию. В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой. Украинские дети заслуживают расти на своей родной земле, в окружении любви, безопасности и с надеждой на светлое будущее. Возвращение наших детей были бы невозможными без наших партнеров - как в Украине, так и за ее пределами
Напомним,
С временно оккупированных территорий Украины вернули шестерых детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них 16-летний Виталий, который избегал принудительной мобилизации, и 14-летний Артем, чью мать похитили оккупанты.