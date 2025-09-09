Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Мексике: 10 погибших, более 60 раненых

По меньшей мере 10 человек погибли и 61 получили ранения в центральной части Мексики в результате столкновения грузового поезда с двухэтажным пассажирским автобусом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, EFE.

Детали

Отмечается, что авария произошла в понедельник утром на автомагистрали в центральном штате Мексика.

По словам местных властей, столкновение произошло в промышленной зоне на шоссе между Атлакомулько, городом, расположенным примерно в 115 км к северо-западу от столицы Мехико, и Мараватио, в соседнем штате Мичоакан.

Там грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом.

Генеральная прокуратура штата Мехико сообщила, что погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии, а другие были быстро выписаны из больницы.

По предварительным данным, автобус двигался по железнодорожным путям в условиях плотного трафика, когда локомотив на большой скорости внезапно появился и врезался в центральную часть автобуса. Удар поезда протянул автобус по рельсам и выбросил его за пределы кадра. На месте происшествия не было шлагбаумов или других предупреждающих знаков, а перед столкновением другие автомобили также пересекали пути.

Местные власти пока не предоставили подробной информации о причинах аварии и о том, кто именно отвечает за трагедию.

Напомним

В феврале 2025 года в штате Табаско (Мексика) автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 41 человек. После столкновения автобус охватило пламя.

