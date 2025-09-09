Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Мексике: 10 погибших, более 60 раненых

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 17:31 • 11288 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 20160 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 24233 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 21747 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 42810 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 25356 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26462 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26628 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27234 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30220 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
81%
753мм
Популярные новости
Под Киевом парень избил двух мужчин ногами и палкой8 сентября, 17:08 • 3230 просмотра
Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧСVideo8 сентября, 17:14 • 3426 просмотра
Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину8 сентября, 17:48 • 5090 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС8 сентября, 20:07 • 7602 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto22:29 • 4540 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 24234 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 23315 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 77477 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 60130 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 61016 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Франция
Белая Церковь
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 12861 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 12947 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 77477 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40718 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 44645 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Хранитель

Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Мексике: 10 погибших, более 60 раненых

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В центральной Мексике грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, что привело к гибели 10 человек и ранению 61. Авария произошла на автомагистрали в штате Мехико, когда автобус двигался по железнодорожным путям.

Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Мексике: 10 погибших, более 60 раненых

По меньшей мере 10 человек погибли и 61 получили ранения в центральной части Мексики в результате столкновения грузового поезда с двухэтажным пассажирским автобусом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, EFE.

Детали

Отмечается, что авария произошла в понедельник утром на автомагистрали в центральном штате Мексика.

По словам местных властей, столкновение произошло в промышленной зоне на шоссе между Атлакомулько, городом, расположенным примерно в 115 км к северо-западу от столицы Мехико, и Мараватио, в соседнем штате Мичоакан.

Там грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом.

Генеральная прокуратура штата Мехико сообщила, что погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии, а другие были быстро выписаны из больницы.

По предварительным данным, автобус двигался по железнодорожным путям в условиях плотного трафика, когда локомотив на большой скорости внезапно появился и врезался в центральную часть автобуса. Удар поезда протянул автобус по рельсам и выбросил его за пределы кадра. На месте происшествия не было шлагбаумов или других предупреждающих знаков, а перед столкновением другие автомобили также пересекали пути.

Местные власти пока не предоставили подробной информации о причинах аварии и о том, кто именно отвечает за трагедию.

Напомним

В феврале 2025 года в штате Табаско (Мексика) автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 41 человек. После столкновения автобус охватило пламя.

В Германии перевернулся автобус: среди пострадавших есть украинцы - СМИ04.07.25, 16:17 • 2282 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Мехико
Reuters
Мексика