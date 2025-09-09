Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Мексике: 10 погибших, более 60 раненых
Киев • УНН
В центральной Мексике грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, что привело к гибели 10 человек и ранению 61. Авария произошла на автомагистрали в штате Мехико, когда автобус двигался по железнодорожным путям.
По меньшей мере 10 человек погибли и 61 получили ранения в центральной части Мексики в результате столкновения грузового поезда с двухэтажным пассажирским автобусом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, EFE.
Детали
Отмечается, что авария произошла в понедельник утром на автомагистрали в центральном штате Мексика.
По словам местных властей, столкновение произошло в промышленной зоне на шоссе между Атлакомулько, городом, расположенным примерно в 115 км к северо-западу от столицы Мехико, и Мараватио, в соседнем штате Мичоакан.
Там грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом.
Генеральная прокуратура штата Мехико сообщила, что погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии, а другие были быстро выписаны из больницы.
По предварительным данным, автобус двигался по железнодорожным путям в условиях плотного трафика, когда локомотив на большой скорости внезапно появился и врезался в центральную часть автобуса. Удар поезда протянул автобус по рельсам и выбросил его за пределы кадра. На месте происшествия не было шлагбаумов или других предупреждающих знаков, а перед столкновением другие автомобили также пересекали пути.
Местные власти пока не предоставили подробной информации о причинах аварии и о том, кто именно отвечает за трагедию.
Напомним
В феврале 2025 года в штате Табаско (Мексика) автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 41 человек. После столкновения автобус охватило пламя.
