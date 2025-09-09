$41.220.13
8 вересня, 17:31
Вантажний потяг зіткнувся з автобусом у Мексиці: 10 загиблих, понад 60 поранених

Київ • УНН

 • 8 перегляди

В центральній Мексиці вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським автобусом, що призвело до загибелі 10 людей та поранення 61. Аварія сталася на автомагістралі в штаті Мексика, коли автобус рухався залізничними коліями.

Вантажний потяг зіткнувся з автобусом у Мексиці: 10 загиблих, понад 60 поранених

Щонайменше 10 людей загинули та 61 отримали поранення в центральній частині Мексики внаслідок зіткнення вантажного потяга з двоповерховим пасажирським автобусом. Про це інформує УНН з посиланням на ReutersEFE

Деталі

Зазначається, що аварія трапилася в понеділок вранці на автомагістралі в центральному штаті Мексика.

За словами місцевої влади, зіткнення сталося в промисловій зоні на шосе між Атлакомулько, містом, розташованим приблизно за 115 км на північний захід від столиці Мехіко, і Мараватіо, в сусідньому штаті Мічоакан.

Там вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським автобусом.

Генеральна прокуратура штату Мехіко повідомила, що загинули семеро жінок і троє чоловіків. Деякі з поранених перебували у важкому стані, а інші були швидко виписані з лікарні.

За попередніми даними, автобус рухався залізничними коліями в умовах щільного трафіку, коли локомотив на великій швидкості раптово з’явився та врізався у центральну частину автобуса. Удар потяга протягнув автобус рейками та викинув його за межі кадру. На місці події не було шлагбаумів або інших попереджувальних знаків, а перед зіткненням інші автомобілі також перетинали колії.

Місцева влада наразі не надала детальної інформації щодо причин аварії та того, хто саме відповідає за трагедію.

Нагадаємо

В лютому 2025 року у штаті Табаско (Мексика) автобус з 48 пасажирами зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинула 41 людина. Після зіткнення автобус охопило полум'я.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Мехіко
Reuters
Мексика