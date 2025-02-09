На півдні Мексики сталося ДТП: понад 40 загиблих

Щонайменше 41 людина загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса та вантажівки на півдні Мексики, повідомили в уряді штату Табаско, передає УНН.

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У Мексиці 41 людина загинула внаслідок ДТП у південному штаті Табаско, коли автобус, який перевозив 48 людей, зіткнувся з вантажівкою.

Пошукові роботи тривають, і наразі ідентифіковано 18 тіл. Після аварії автобус був охоплений вогнем, неушкодженою залишилася лише металева конструкція.

Компанія Tours Acosta висловила свої співчуття в соціальній мережі та заявила, що співпрацюватиме з владою для розслідування того, що сталося.

Нагадаємо

У Мексиці затримали двох громадян Венесуели за підозрою у вбивстві офіцера міграційної служби. На тілі загиблого виявлені травми голови та інші ознаки насильства.

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