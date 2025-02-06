Автобус з працівниками підприємства потрапив у ДТП на Дніпропетровщині: 14 постраждалих

На трасі у Дніпропетровській області автобус ПАЗ врізався в дерево, у результаті аварії постраждали 14 осіб, включаючи водія, повідомили у ГУ ДСНС в області у четвер, пише УНН.

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Повідомлення про ДТП на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської громади Нікопольського району рятувальники отримали вранці о 07:00.

На місці надзвичайники встановили, що "водій автобусу "ПАЗ 4234", який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом".

"Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій транспортного засобу", - вказали у ДСНС.

Спеціальними інструментами водія деблокували і передали медикам "швидкої" для госпіталізації.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо обставин події.

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