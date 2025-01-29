Кількість ДТП на українських дорогах зросла на 5-9%: які найрозповсюджені причини аварій

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні зросла на 5-9% у порівнянні з 2023-2024 роками.

Про це повідомляє Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У порівнянні з 2023-2024 роками є збільшення кількості ДТП на дорогах — це збільшення на 5-9% по різних показниках. Варто зауважити, що попри зміни територій і населення України кількість транспортних засобів не знизилась, а постійно зростає - розповів Білошицький.

За його словами, найрозповсюдженіша причина ДТП з потерпілими та загиблими — це перевищення дозволеної швидкості руху:"Це майже 40% ДТП. Також є часті порушення правил маневрування, проїзду перехресть, пішохідних переходів і керування у стані спʼяніння".

Білошицький додав, що найбільше ДТП в країні припадає на такі регіони: Львівська, Дніпропетровська та Київська області. Він зазначив, що потрібно враховувати, що це дуже густонаселені райони де і кількість авто на багато вища.

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Суд відправив під варту чоловіка української блогерки Анни Жук, яка загинула в результаті ДТП на Полтавщині. Він був за кермом Lexus, який зіткнувся з вантажівкою.