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Загибель в ДТП блогерки Аннет: суд відправив її чоловіка під арешт

Загибель в ДТП блогерки Аннет: суд відправив її чоловіка під арешт

Київ • УНН

 • 45047 перегляди

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для чоловіка блогерки Анни Жук, який керував Lexus під час ДТП. Аварія сталася на трасі Київ-Харків, де автомобіль зіткнувся з припаркованою вантажівкою.

Суд відправив під варту чоловіка української блогерки Анни Жук, яка загинула в результаті ДТП на Полтавщині. Він був за кермом Lexus, який зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомили УНН в поліції Полтавської області.

У поліції підтвердили, що суд відправив чоловіка під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

Доповнення

Автомобільна аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Засулля Лубенської територіальної громади.

Автомобіль Lexus зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла нерухомо за межами проїзної частини дороги.

Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка Lexus харківська блогерка Аннет (Анна Жук) загинула на місці. Сам водій, його 9-річний пасажир і 40-річний водій вантажівки отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

В результаті чоловіку Аннет повідомили про підозру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
kharkivХарків

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