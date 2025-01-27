Загибель в ДТП блогерки Аннет: її чоловіку повідомлено про підозру

Чоловіку української блогерки Анни Жук, яка загинула в результаті ДТП на Полтавщині, повідомили про підозру. Він був за кермом Lexus, який зіткнувся з вантажівкою. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Полтавської області.

У поліції Полтавської області підтвердили УНН, що йдеться про чоловіка Анни Жук.

"Повідомлено про підозру 25-річному водію автомобіля Lexus, причетному до смертельної ДТП у Лубенському районі Полтавщини", - повідомляє поліція Полтавської області у Facebook.

Доповнення

Автомобільна аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Засулля Лубенської територіальної громади.

Автомобіль Lexus зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла нерухомо за межами проїзної частини дороги.

Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка Lexus харківська блогерка Аннет (Анна Жук) загинула на місці. Сам водій, його 9-річний пасажир і 40-річний водій вантажівки отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.