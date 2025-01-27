Гибель в ДТП блогера Аннет: ее мужу сообщено о подозрении
Киев • УНН
25-летнему водителю Lexus, который столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Харьков, сообщили о подозрении. В аварии погибла его жена - известная харьковская блогерша Анна Жук (Аннет).
Мужу украинского блогера Анны Жук, которая погибла в результате ДТП на Полтавщине, сообщили о подозрении. Он был за рулем Lexus, который столкнулся с грузовиком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.
В полиции Полтавской области подтвердили УНН, что речь идет о муже Анны Жук.
«Сообщено о подозрении 25-летнему водителю автомобиля Lexus, причастному к смертельному ДТП в Лубенском районе Полтавщины», - сообщает полиция Полтавской области в Facebook.
Дополнение
Автомобильная авария произошла 24 января около 08:40 на 209-м километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский, вблизи села Засулье Лубенской территориальной общины.
Автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял неподвижно за пределами проезжей части дороги.
В результате ДТП 39-летняя пассажирка Lexus харьковская блогерша Аннет (Анна Жук) погибла на месте. Сам водитель, его 9-летний пассажир и 40-летний водитель грузовика получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу интенсивного лечения.