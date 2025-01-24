Відома харківська блогерка Аннет, ймовірно, загинула в ДТП: що відомо
Київ • УНН
На трасі Київ-Харків-Довжанський сталася аварія, в якій загинула харківська блогерка Анна Жук (Аннет). В ДТП також постраждали її чоловік та малолітня дитина, які були госпіталізовані.
Відома харківська блогерка Аннет, ймовірно, загинула в смертельній ДТП, яка сталася 24 січня на трасі Київ-Харків-Довжанський, передає УНН.
Національна поліція повідомила, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 08:40 на 209-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської громади. Поліція проводить розслідування обставин інциденту.
За попередніми даними, автомобіль Lexus, за кермом якого перебував водій 1999 року народження, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла нерухомо за межами проїзної частини.
Внаслідок аварії 39-річна пасажирка автомобіля Lexus загинула на місці через отримані травми. Водії обох транспортних засобів та малолітній пасажир Lexus, 2015 року народження, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
"Сьогодні сталася смертельна ДТП по трасі Харків-Київ, у ДТП загинула Харків'янка блогерка Ганна Жук більш відома як "Анет" За кермом авто перебував її чоловік, чоловік пішов на обгін по правій смузі. Там знаходилася машина, що стояла.
Анна одразу загинула, дитина яка перебувала ззаду зламала чи то рууу чи то ногу", - написав в своєму телеграм-каналі блогер Женя Зуб.
На це повідомлення відреагувало багато українців блогерів, зокрема Анна Алхім та Анастасія Скальницька.
Сама ж Анна Жук була багатодітною матірʼю та активно волонтерила для ЗСУ.
Нагадаємо
За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, у яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини, основною причиною аварій стало перевищення швидкості.