В Україні за рік сталося понад 25 тисяч ДТП: основні причини та кількість жертв
Київ • УНН
За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, в яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини. Основною причиною аварій стало перевищення швидкості, що становить 39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками.
За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, у яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини, основною причиною аварій стало перевищення швидкості, повідомив у четвер перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.
За 2024 рік зареєстровано 25 781 ДТП із потерпілими, у яких загинуло 3202 особи та 32 023 людини отримали травми
З його слів, основні причини:
- перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками);
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду перехресть.
Види ДТП із потерпілими:
- зіткнення (41,7%);
- наїзд на пішохода (26,7%);
- наїзд на перешкоду (12,2%).
Також він навів іншу статистику по ДТП:
- 1000 ДТП - через перебування водіїв у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного). В таких ДТП 110 осіб загинуло та 1302 - травмовано.
- 4563 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, у яких 180 дітей загинуло та 5225 дітей травмовано.
- За рік сталося 6877 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 983 особи та 6357 - травмовано.
При цьому з його слів, на дорогах відновлено роботу 300 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. "І будуть ще. За допомогою системи автофіксації, упродовж 2024 року винесено 4 361 914 постанов, а у не автоматичному режимі поліцейські винесли 644 102 постанови", - вказав Білошицький.
Також продовжується посилений режим патрулювання. "Присутність автопатрулів, які додатково слідкують за ситуацією на дорогах, збільшено на +120 екіпажів", - повідомив Білошицький.
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