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В Україні за рік сталося понад 25 тисяч ДТП: основні причини та кількість жертв

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За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, в яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини. Основною причиною аварій стало перевищення швидкості, що становить 39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками.

За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, у яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини, основною причиною аварій стало перевищення швидкості, повідомив у четвер перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

За 2024 рік зареєстровано 25 781 ДТП із потерпілими, у яких загинуло 3202 особи та 32 023 людини отримали травми

- повідомив Білошицький.

З його слів, основні причини:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками);
    • порушення правил маневрування;
      • порушення правил проїзду перехресть.

        Види ДТП із потерпілими:

        • зіткнення (41,7%);
          • наїзд на пішохода (26,7%);
            • наїзд на перешкоду (12,2%).

              Також він навів іншу статистику по ДТП:

              • 1000 ДТП - через перебування водіїв у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного). В таких ДТП 110 осіб загинуло та 1302 - травмовано.
                • 4563 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, у яких 180 дітей загинуло та 5225 дітей травмовано.
                  • За рік сталося 6877 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 983 особи та 6357 - травмовано.

                    При цьому з його слів, на дорогах відновлено роботу 300 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. "І будуть ще. За допомогою системи автофіксації, упродовж 2024 року винесено 4 361 914 постанов, а у не автоматичному режимі поліцейські винесли 644 102 постанови", - вказав Білошицький.

                    Також продовжується посилений режим патрулювання. "Присутність автопатрулів, які додатково слідкують за ситуацією на дорогах, збільшено на +120 екіпажів", - повідомив Білошицький.

                    ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 25799 переглядiв

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

                    Кримінал та НП
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