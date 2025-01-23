В Украине за год произошло более 25 тысяч ДТП: основные причины и количество жертв
Киев • УНН
За 2024 год в Украине произошло 25 781 ДТП, в которых погибли 3202 человека и травмированы 32 023 человека. Основной причиной аварий стало превышение скорости, что составляет 39,4% от всех ДТП с тяжелыми последствиями.
За 2024 год в Украине произошло 25 781 ДТП, в которых погибло 3202 человека и травмировано 32 023 человека, основной причиной аварий стало превышение скорости, сообщил в четверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.
За 2024 год зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 3202 человека и 32 023 человека получили травмы
По его словам, основные причины:
- превышение безопасной и установленной скорости движения (39,4% от всех ДТП с тяжелыми последствиями);
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил проезда перекрестков.
Виды ДТП с пострадавшими:
- столкновения (41,7%);
- наезд на пешехода (26,7%);
- наезд на препятствие (12,2%).
Также он привел другую статистику по ДТП:
- 1000 ДТП - из-за пребывания водителей в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического). В таких ДТП 110 человек погибли и 1302 - травмированы.
- 4563 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 180 детей погибли и 5225 детей травмированы.
- За год произошло 6877 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 983 человека и 6357 - травмированы.
При этом по его словам, на дорогах возобновлена работа 300 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. «И будут еще. С помощью системы автофиксации, в течение 2024 года вынесено 4 361 914 постановлений, а в не автоматическом режиме полицейские вынесли 644 102 постановления», - указал Билошицкий.
Также продолжается усиленный режим патрулирования. «Присутствие автопатрулей, которые дополнительно следят за ситуацией на дорогах, увеличено на +120 экипажей», - сообщил Билошицкий.
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