В Украине за год произошло более 25 тысяч ДТП: основные причины и количество жертв

За 2024 год в Украине произошло 25 781 ДТП, в которых погибло 3202 человека и травмировано 32 023 человека, основной причиной аварий стало превышение скорости, сообщил в четверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

За 2024 год зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 3202 человека и 32 023 человека получили травмы - сообщил Билошицкий.

По его словам, основные причины:

превышение безопасной и установленной скорости движения (39,4% от всех ДТП с тяжелыми последствиями);

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков.

Виды ДТП с пострадавшими:

столкновения (41,7%);

наезд на пешехода (26,7%);

наезд на препятствие (12,2%).

Также он привел другую статистику по ДТП:

1000 ДТП - из-за пребывания водителей в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического). В таких ДТП 110 человек погибли и 1302 - травмированы.

4563 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 180 детей погибли и 5225 детей травмированы.

За год произошло 6877 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 983 человека и 6357 - травмированы.

При этом по его словам, на дорогах возобновлена работа 300 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. «И будут еще. С помощью системы автофиксации, в течение 2024 года вынесено 4 361 914 постановлений, а в не автоматическом режиме полицейские вынесли 644 102 постановления», - указал Билошицкий.

Также продолжается усиленный режим патрулирования. «Присутствие автопатрулей, которые дополнительно следят за ситуацией на дорогах, увеличено на +120 экипажей», - сообщил Билошицкий.

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