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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Известная харьковская блогерша Аннет, вероятно, погибла в ДТП: что известно

Известная харьковская блогерша Аннет, вероятно, погибла в ДТП: что известно

Киев  •  УНН

 • 8648 просмотра

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На трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла авария, в которой погибла харьковская блогерша Анна Жук (Аннет). В ДТП также пострадали ее муж и малолетний ребенок, которые были госпитализированы.

Известная харьковская блогерша Аннет, вероятно, погибла в смертельном ДТП, которое произошло 24 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский, передает УНН.

Национальная полиция сообщила, что дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 08:40 на 209-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской общины. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, автомобиль Lexus, за рулем которого находился водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял неподвижно за пределами проезжей части.

В результате аварии 39-летняя пассажирка автомобиля Lexus погибла на месте из-за полученных травм. Водители обоих транспортных средств и малолетний пассажир Lexus, 2015 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

"Сегодня произошло смертельное ДТП по трассе Харьков-Киев, в ДТП погибла Харьковчанка блогерша Анна Жук более известная как "Анет" За рулем авто находился ее муж, мужчина пошел на обгон по правой полосе. Там находилась машина, которая стояла. 

Анна сразу погибла, ребенок который находился сзади сломал то ли руку, то ли ногу", - написал в своем телеграм-канале блогер Женя Зуб.

На это сообщение отреагировали многие украинские блогеры, в частности Анна Алхим и Анастасия Скальницкая.

Сама же Анна Жук была многодетной матерью и активно волонтерила для ВСУ.

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Напомним 

За 2024 год в Украине произошло 25 781 ДТП, в которых погибли 3202 человека и травмированы 32 023 человека, основной причиной аварий стало превышение скорости.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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