Гибель в ДТП блогера Аннет: суд отправил ее мужа под арест
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для мужа блогера Анны Жук, который управлял Lexus во время ДТП. Авария произошла на трассе Киев-Харьков, где автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком.
Суд отправил под стражу мужа украинского блогера Анны Жук, которая погибла в результате ДТП на Полтавщине. Он был за рулем Lexus, который столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили УНН в полиции Полтавской области.
В полиции подтвердили, что суд отправил мужчину под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.
Дополнение
Автомобильная авария произошла 24 января около 08:40 на 209-м километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский, вблизи села Засулье Лубенской территориальной громады.
Автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял неподвижно за пределами проезжей части дороги.
В результате ДТП 39-летняя пассажирка Lexus харьковская блогерша Аннет (Анна Жук) погибла на месте. Сам водитель, его 9-летний пассажир и 40-летний водитель грузовика получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу интенсивного лечения.
В результате мужу Аннет сообщили о подозрении.