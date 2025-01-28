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Гибель в ДТП блогера Аннет: суд отправил ее мужа под арест

Киев  •  УНН

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для мужа блогера Анны Жук, который управлял Lexus во время ДТП. Авария произошла на трассе Киев-Харьков, где автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком.

Суд отправил под стражу мужа украинского блогера Анны Жук, которая погибла в результате ДТП на Полтавщине. Он был за рулем Lexus, который столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили УНН в полиции Полтавской области.

В полиции подтвердили, что суд отправил мужчину под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.

Дополнение

Автомобильная авария произошла 24 января около 08:40 на 209-м километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский, вблизи села Засулье Лубенской территориальной громады.

Автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял неподвижно за пределами проезжей части дороги.

В результате ДТП 39-летняя пассажирка Lexus харьковская блогерша Аннет (Анна Жук) погибла на месте. Сам водитель, его 9-летний пассажир и 40-летний водитель грузовика получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

В результате мужу Аннет сообщили о подозрении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
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