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Количество ДТП на украинских дорогах выросло на 5-9%: какие самые распространенные причины аварий

Количество ДТП на украинских дорогах выросло на 5-9%: какие самые распространенные причины аварий

Киев  •  УНН

 • 9914 просмотра

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Патрульная полиция сообщает о росте количества ДТП на 5-9% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной аварий остается превышение скорости, что составляет 40% всех случаев.

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 5-9% по сравнению с 2023-2024 годами.

Об этом сообщает Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По сравнению с 2023-2024 годами есть увеличение количества ДТП на дорогах - это увеличение на 5-9% по разным показателям. Стоит заметить, что несмотря на изменения территорий и населения Украины количество транспортных средств не снизилось, а постоянно растет

- рассказал Билошицкий. 

По его словам, самая распространенная причина ДТП с пострадавшими и погибшими - это превышение разрешенной скорости движения: «Это почти 40% ДТП. Также есть частые нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков, пешеходных переходов и управления в состоянии опьянения».

Билошицкий добавил, что больше всего ДТП в стране приходится на такие регионы: Львовская, Днепропетровская и Киевская области. Он отметил, что нужно учитывать, что это очень густонаселенные районы где и количество авто на много выше.

Напомним,

 Суд отправил под стражу мужчину украинского блогера Анны Жук, которая погибла в результате ДТП на Полтавщине. Он был за рулем Lexus, который столкнулся с грузовиком.    

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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