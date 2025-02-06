Автобус с работниками предприятия попал в ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших

ukenru
Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
08:38 • 18992 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
07:36 • 30166 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 105395 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 117975 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 121769 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 121561 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 112277 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 106289 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 137666 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
5 февраля, 11:37 • 92137 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

6 февраля, 01:40 • 103332 просмотра
Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

6 февраля, 02:11 • 50597 просмотра
ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

6 февраля, 03:00 • 40442 просмотра
Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

03:33 • 82305 просмотра
россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

05:06 • 29568 просмотра
публикации
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 122380 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 137670 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 143075 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 169984 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 187549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 106601 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 105696 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 104584 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 112775 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

5 февраля, 14:40 • 112178 просмотра
Актуальное
Автобус с работниками предприятия попал в ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших

Автобус с работниками предприятия попал в ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 9391 просмотра

Read in English

На трассе Н-23 возле села Алексеевка автобус ПАЗ врезался в дерево. В результате аварии пострадали 14 человек, включая водителя, которого пришлось деблокировать спасателям.

На трассе в Днепропетровской области автобус ПАЗ врезался в дерево, в результате аварии пострадали 14 человек, включая водителя, сообщили в ГУ ГСЧС в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Сообщение о ДТП на автодороге Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской громады Никопольского района спасатели получили утром в 07:00.

На месте чрезвычайники установили, что "водитель автобуса "ПАЗ 4234", который перевозил работников предприятия, вероятно, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом".

"В результате ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель транспортного средства", - указали в ГСЧС.

Специальными инструментами водителя деблокировали и передали медикам "скорой" для госпитализации.

Сотрудники полиции проводят следственные действия относительно обстоятельств происшествия.

Количество ДТП на украинских дорогах выросло на 5-9%: какие самые распространенные причины аварий29.01.25, 14:10 • 25436 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы