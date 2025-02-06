Автобус с работниками предприятия попал в ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших
Киев • УНН
На трассе Н-23 возле села Алексеевка автобус ПАЗ врезался в дерево. В результате аварии пострадали 14 человек, включая водителя, которого пришлось деблокировать спасателям.
На трассе в Днепропетровской области автобус ПАЗ врезался в дерево, в результате аварии пострадали 14 человек, включая водителя, сообщили в ГУ ГСЧС в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Сообщение о ДТП на автодороге Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской громады Никопольского района спасатели получили утром в 07:00.
На месте чрезвычайники установили, что "водитель автобуса "ПАЗ 4234", который перевозил работников предприятия, вероятно, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом".
"В результате ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель транспортного средства", - указали в ГСЧС.
Специальными инструментами водителя деблокировали и передали медикам "скорой" для госпитализации.
Сотрудники полиции проводят следственные действия относительно обстоятельств происшествия.
Количество ДТП на украинских дорогах выросло на 5-9%: какие самые распространенные причины аварий29.01.25, 14:10 • 25436 просмотров