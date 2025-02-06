Автобус с работниками предприятия попал в ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших

На трассе в Днепропетровской области автобус ПАЗ врезался в дерево, в результате аварии пострадали 14 человек, включая водителя, сообщили в ГУ ГСЧС в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Сообщение о ДТП на автодороге Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской громады Никопольского района спасатели получили утром в 07:00.

На месте чрезвычайники установили, что "водитель автобуса "ПАЗ 4234", который перевозил работников предприятия, вероятно, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом".

"В результате ДТП пострадали 13 пассажиров и водитель транспортного средства", - указали в ГСЧС.

Специальными инструментами водителя деблокировали и передали медикам "скорой" для госпитализации.

Сотрудники полиции проводят следственные действия относительно обстоятельств происшествия.

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