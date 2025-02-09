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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На юге Мексики произошло ДТП: более 40 погибших

На юге Мексики произошло ДТП: более 40 погибших

Киев  •  УНН

 • 2581 просмотра

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В штате Табаско автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 41 человек. После столкновения автобус охватило пламя, на данный момент идентифицировано 18 тел.

По меньшей мере 41 человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика на юге Мексики, сообщили в правительстве штата Табаско, передает УНН.

Детали

В Мексике 41 человек погиб в результате ДТП в южном штате Табаско, когда автобус, перевозивший 48 человек, столкнулся с грузовиком.

Поисковые работы продолжаются, и сейчас идентифицировано 18 тел. После аварии автобус был охвачен огнем, неповрежденной осталась только металлическая конструкция.

Компания Tours Acosta выразила свои соболезнования в социальной сети и заявила, что будет сотрудничать с властями для расследования случившегося.

Напомним,

В Мексике задержали двух граждан Венесуэлы по подозрению в убийстве офицера миграционной службы. На теле погибшего обнаружены травмы головы и другие признаки насилия.

Автобус с работниками предприятия попал в ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших06.02.25, 09:59 • 23930 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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