У Німеччині перекинувся автобус: серед постраждалих є українці - ЗМІ

Автобус перевізника Flixbus, що прямував до Відня, з'їхав з траси A19 поблизу Ребеля у Німеччині та перекинувся в кювет. Травми отримали більше 30 людей, зокрема, один - у тяжкому стані. Серед постраждалих є українці. Про це УНН повідомляє з посилання на NDR.

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Повідомляється, що ДТП сталася у ніч на 4 липня, після 2:30 ночі. Автобус Flixbus, що рухався з Копенгагена до Відня, з'їхав з дороги у районі Мекленбургського озера, та перекинув в кювет.

За даними поліції, на борту перебувало 54 пасажири та два водії автобуса. Завдані збитки майну оцінюються приблизно в півмільйона євро.

31 людина отримала травми, 25 з них легкі, а шестеро серйозні. Одна людина опинилася в пастці та була звільнена через дві години. Чоловік отримав травми, що загрожують життю, і був доставлений до берлінської лікарні рятувальним гелікоптером. За даними поліції, тих, хто отримав легкі травми, було доставлено до восьми навколишніх лікарень. Неушкоджених пасажирів доставили до Ребеля.

Пичини аварії встановлюються. Для усунення наслідків ДТП була задіяна велика група рятувальників, включаючи гелікоптери та поліцію. На кілька годин перекривали рух трасою.

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За даними перевізника, серед пасажирів були люди 23 національностей, зокрема Німеччини, Швеції, Данії, Польщі, України, Франції, Сирії, Китаю, Австралії, Болгарії, Чехії, Румунії, Туреччини, Індії, Грузії, Бангладеш, Італії, Мексики, Канади та Японії.

Обставини інциденту розслідує поліція. Flixbus опублікував заяву щодо аварії та пообіцяв надати допомогу постраждалим.

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