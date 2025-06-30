МЗС про ДТП з українцями у Румунії: серед постраждалих - громадянка України

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
14:53 • 44961 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
12:58 • 85491 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:57 • 50668 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 57043 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 72509 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 136907 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 120672 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 119366 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 104142 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 297083 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
81%
745мм
Популярнi новини
США перехопили розмову іранських чиновників про американські удари - WP30 червня, 10:43 • 12338 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 82703 перегляди
ЗСУ зупинили просування військ рф у Сумській області та просунулися на курщині - Генштаб30 червня, 12:25 • 16475 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим14:11 • 52912 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 43023 перегляди
Публікації
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 43895 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим14:11 • 53871 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:58 • 85491 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати30 червня, 06:31 • 136908 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 297086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Сибіга Андрій Іванович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Китайська Народна Республіка
Реклама
УНН Lite
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 83429 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 94063 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 91987 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 102626 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 208559 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
IRIS-T
Шахед-136
Дія (сервіс)
Eurofighter Typhoon

МЗС про ДТП з українцями у Румунії: серед постраждалих - громадянка України

Київ • УНН

 • 443 перегляди

У Румунії автобус з 60 українськими громадянами потрапив у ДТП з мікроавтобусом. Загинула громадянка Румунії, одна українка та двоє громадян Румунії отримали травми.

МЗС про ДТП з українцями у Румунії: серед постраждалих - громадянка України

У ніч на 30 червня поблизу міста румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника, в якому перебувало 60 громадян України. Внаслідок аварії загинула громадянка Румунії, одна українка та ще двоє громадян Румунії отримали травм різного ступеню тяжкості. Про це МЗС журналістам, передає УНН.

За інформацією консульського відділу ПУ в Румунії, в ніч на 30 червня поблизу міста Бакеу (комуна Ніколая Белческу, Румунія) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника (в транспортному засобі перебувало 60 громадян України), який рухався за маршрутом Україна – Болгарія, та мікроавтобусу з румунською реєстрацією (в транспортному засобі перебувало 5 громадян Румунії) 

- повідомили в МЗС.

Повідомляється, що внаслідок аварії загинула громадянка Румунії, одна українка та ще двоє громадян Румунії отримали травми різного ступеню тяжкості.

Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані в якості свідків. Того ж дня громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником. Посольство України надіслало офіційний запит до правоохоронних органів з метою встановлення обставин інциденту. Справа перебуває на контролі Посольства 

- додали в МЗС.

Нагадаємо

Автобус з 60 громадянами України, включаючи 21 дитину, зіткнувся у понеділок з мікроавтобусом у Румунії, одна людина загинула, а низка отримали серйозні травми.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НПНаші за кордоном
Булгарія (гриб)
Румунія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9