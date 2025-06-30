МЗС про ДТП з українцями у Румунії: серед постраждалих - громадянка України

У ніч на 30 червня поблизу міста румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника, в якому перебувало 60 громадян України. Внаслідок аварії загинула громадянка Румунії, одна українка та ще двоє громадян Румунії отримали травм різного ступеню тяжкості. Про це МЗС журналістам, передає УНН.

За інформацією консульського відділу ПУ в Румунії, в ніч на 30 червня поблизу міста Бакеу (комуна Ніколая Белческу, Румунія) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника (в транспортному засобі перебувало 60 громадян України), який рухався за маршрутом Україна – Болгарія, та мікроавтобусу з румунською реєстрацією (в транспортному засобі перебувало 5 громадян Румунії)

Повідомляється, що внаслідок аварії загинула громадянка Румунії, одна українка та ще двоє громадян Румунії отримали травми різного ступеню тяжкості.

Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані в якості свідків. Того ж дня громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником. Посольство України надіслало офіційний запит до правоохоронних органів з метою встановлення обставин інциденту. Справа перебуває на контролі Посольства