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МИД о ДТП с украинцами в Румынии: среди пострадавших — гражданка Украины

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В Румынии автобус с 60 украинскими гражданами попал в ДТП с микроавтобусом. Погибла гражданка Румынии, одна украинка и двое граждан Румынии получили травмы.

МИД о ДТП с украинцами в Румынии: среди пострадавших — гражданка Украины

В ночь на 30 июня вблизи румынского города Бакэу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины. В результате аварии погибла гражданка Румынии, одна украинка и еще двое граждан Румынии получили травмы различной степени тяжести. Об этом МИД сообщил журналистам, передает УНН.

По информации консульского отдела ПУ в Румынии, в ночь на 30 июня вблизи города Бакэу (коммуна Николае Балческу, Румыния) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика (в транспортном средстве находились 60 граждан Украины), который двигался по маршруту Украина – Болгария, и микроавтобуса с румынской регистрацией (в транспортном средстве находились 5 граждан Румынии) 

- сообщили в МИД.

Сообщается, что в результате аварии погибла гражданка Румынии, одна украинка и еще двое граждан Румынии получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась. По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. В тот же день граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком. Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы с целью установления обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле Посольства 

- добавили в МИД.

Напомним

Автобус с 60 гражданами Украины, включая 21 ребенка, столкнулся в понедельник с микроавтобусом в Румынии, один человек погиб, а несколько получили серьезные травмы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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