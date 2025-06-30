МИД о ДТП с украинцами в Румынии: среди пострадавших — гражданка Украины

В ночь на 30 июня вблизи румынского города Бакэу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины. В результате аварии погибла гражданка Румынии, одна украинка и еще двое граждан Румынии получили травмы различной степени тяжести. Об этом МИД сообщил журналистам, передает УНН.

По информации консульского отдела ПУ в Румынии, в ночь на 30 июня вблизи города Бакэу (коммуна Николае Балческу, Румыния) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинского автоперевозчика (в транспортном средстве находились 60 граждан Украины), который двигался по маршруту Украина – Болгария, и микроавтобуса с румынской регистрацией (в транспортном средстве находились 5 граждан Румынии) - сообщили в МИД.

Сообщается, что в результате аварии погибла гражданка Румынии, одна украинка и еще двое граждан Румынии получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась. По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. В тот же день граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком. Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы с целью установления обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле Посольства - добавили в МИД.

Напомним

Автобус с 60 гражданами Украины, включая 21 ребенка, столкнулся в понедельник с микроавтобусом в Румынии, один человек погиб, а несколько получили серьезные травмы.