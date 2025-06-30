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У Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом: що відомо

Київ • УНН

 • 787 перегляди

Автобус з 60 українцями, включаючи 21 дитину, зіткнувся з мікроавтобусом у Румунії; одна людина загинула 29-річна жінка, ще п'ятеро отримали серйозні травми. Поліція розслідує причини цієї нічної аварії.

У Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом: що відомо

Автобус з 60 громадянами України, включаючи 21 дитину, зіткнувся у понеділок з мікроавтобусом у Румунії, одна людина загинула, а низка отримали серйозні травми, повідомляє Digi24, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що аварія сталася у ніч з неділі на понеділок у населеному пункті Ніколае Белческу на трасі DN2 у повіті Бакеу в Румунії. 

Автобус, який перевозив громадян України, як вказано, їхав з Бакеу до Аджуда, коли сильно врізався в мікроавтобус, припаркований на узбіччі дороги. Після сильного удару мікроавтобус перекинувся за межі дороги.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали п’ятеро осіб віком від 27 до 65 років - четверо в мікроавтобусі та одна в автобусі, а також загинула 29-річна жінка з комуни Агеш, яка перебувала в мікроавтобусі", - повідомили представники поліції Бакеу.

Автобусом керував 40-річний чоловік, іноземний громадянин (для Румунії - ред.). Його перевірили алкотестером, результат якого був негативним.

У людини, яка перебувала в мікроавтобусі, була виявлена ​​зупинка серця та дихання, і, попри реанімаційні маневри, її оголосили мертвою на місці події. Іншого потерпілого було інтубовано, а загалом чотирьох людей з мікроавтобуса, який перевозив п'ятьох осіб, було доставлено до лікарні швидкої допомоги повіту Бакеу, всі у тяжкому стані.

Шістьом людям в автобусі, включаючи двох дітей, було надано медичну допомогу на місці події з незначними травмами. Лише одна людина потребувала транспортування до лікарні.

Решту 59 пасажирів, які не постраждали, пізніше забрав інший автобус, щоб продовжити свою подорож.

Поліція відкрила кримінальну справу та розслідує причини аварії. Рух транспорту в цьому районі було тимчасово обмежено для втручання рятувальників.

ДТП з автобусом з українцями у Румунії: у МЗС повідомили, що травмовано чотирьох людей  26.06.25, 14:11 • 2299 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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