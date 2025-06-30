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В Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом: что известно

Киев • УНН

 • 697 просмотра

Автобус с 60 украинцами, включая 21 ребенка, столкнулся с микроавтобусом в Румынии; один человек погиб — 29-летняя женщина, еще пятеро получили серьезные травмы. Полиция расследует причины этой ночной аварии.

В Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом: что известно

Автобус с 60 гражданами Украины, включая 21 ребенка, столкнулся в понедельник с микроавтобусом в Румынии, один человек погиб, а ряд получили серьезные травмы, сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник в населенном пункте Николае Белческу на трассе DN2 в уезде Бакэу в Румынии.

Автобус, который перевозил граждан Украины, как указано, ехал из Бакэу в Аджуд, когда сильно врезался в микроавтобус, припаркованный на обочине дороги. После сильного удара микроавтобус перевернулся за пределы дороги.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек в возрасте от 27 до 65 лет - четверо в микроавтобусе и один в автобусе, а также погибла 29-летняя женщина из коммуны Агеш, которая находилась в микроавтобусе", - сообщили представители полиции Бакэу.

Автобусом управлял 40-летний мужчина, иностранный гражданин (для Румынии - ред.). Его проверили алкотестером, результат которого был отрицательным.

У человека, находившегося в микроавтобусе, была обнаружена остановка сердца и дыхания, и, несмотря на реанимационные маневры, его объявили мертвым на месте происшествия. Другого пострадавшего интубировали, а в общей сложности четыре человека из микроавтобуса, который перевозил пятерых человек, были доставлены в больницу скорой помощи уезда Бакэу, все в тяжелом состоянии.

Шестерым людям в автобусе, включая двух детей, была оказана медицинская помощь на месте происшествия с незначительными травмами. Только один человек нуждался в транспортировке в больницу.

Остальные 59 пассажиров, которые не пострадали, позже забрал другой автобус, чтобы продолжить свое путешествие.

Полиция открыла уголовное дело и расследует причины аварии. Движение транспорта в этом районе было временно ограничено для вмешательства спасателей.

ДТП с автобусом с украинцами в Румынии: в МИД сообщили, что травмированы четыре человека26.06.25, 14:11 • 2299 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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