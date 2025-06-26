ДТП с автобусом с украинцами в Румынии: в МИД сообщили, что травмированы четыре человека
Киев • УНН
Автобус с 55 украинцами перевернулся вблизи Констанцы во время рейса Одесса-Бухарест, четверо травмированных отказались от госпитализации. Посольство Украины в Румынии контролирует ситуацию и устанавливает причины аварии.
В Румынии вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании, выполнявший рейс по маршруту Одесса-Бухарест. Там было 55 граждан Украины, из-за ДТП четыре человека травмированы. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.
По информации консульского отдела посольства Украины в Румынии, на трассе DN22 вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании, выполнявший рейс по маршруту Одесса-Бухарест
Отмечается, что "на момент аварии в транспортном средстве находилось 55 граждан Украины (8 мужчин, 37 женщин и 9 детей)".
"В результате ДТП 4 человека травмированы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пассажиры отказались. Причины аварии устанавливаются", - проинформировали в МИД.
В МИД сообщили, что дело находится на контроле посольства Украины в Румынии.
Дополнение
Digi24 сообщало, что в Румынии в районе Тариверде накануне перевернулся автобус, по предварительной информации, в автобусе находилось около 60 граждан Украины.