ДТП с автобусом с украинцами в Румынии: в МИД сообщили, что травмированы четыре человека

В Румынии вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании, выполнявший рейс по маршруту Одесса-Бухарест. Там было 55 граждан Украины, из-за ДТП четыре человека травмированы. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

По информации консульского отдела посольства Украины в Румынии, на трассе DN22 вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании, выполнявший рейс по маршруту Одесса-Бухарест - сообщили в МИД.

Отмечается, что "на момент аварии в транспортном средстве находилось 55 граждан Украины (8 мужчин, 37 женщин и 9 детей)".

"В результате ДТП 4 человека травмированы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пассажиры отказались. Причины аварии устанавливаются", - проинформировали в МИД.

В МИД сообщили, что дело находится на контроле посольства Украины в Румынии.

Дополнение

Digi24 сообщало, что в Румынии в районе Тариверде накануне перевернулся автобус, по предварительной информации, в автобусе находилось около 60 граждан Украины.