Автобус з українцями перекинувся в Румунії: що відомо

У Румунії у районі Таріверде напередодні перекинувся автобус, за попередньою інформацією, в автобусі перебувало близько 60 громадян України, пише УНН з посиланням на Digi24.

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ДТП сталася на DN 22 (Римніку Серат-Беїле) на виїзді з Таріверде у напрямку Констанци, в аварію потрапили автомобіль та автобус, останній перекинувся.

"За попередньою інформацією, в автобусі перебувало приблизно 60 осіб громадян України", - повідомила Інспекція з надзвичайних ситуацій повіту Констанца (ISU Constanţa).

На місце було направлено три спеціальні автомобілі для перевезення численних постраждалих, інші спецавтомобілі, у тому числі для водо- та піногасіння, кілька машин швидкої допомоги.

За даними ISU Constanţa, в автобусі перебувало загалом 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей. Після аварії за чотирма людьми спостерігали медичні бригади, але вони відмовилися від транспортування до лікарні.

Інформаційно-дорожній центр повідомив, що дорожній рух був зупинений в обох напрямках на DN 22, щоб дозволити втручання спеціалізованих бригад, що тривало до 20:30.

"Двох пацієнтів, які були у свідомості, було доставлено до лікарні", - пише видання.

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