Автобус с украинцами перевернулся в Румынии: что известно
Киев • УНН
Автобус с 60 гражданами Украины перевернулся в Румынии. Двух пациентов доставили в больницу.
В Румынии в районе Тариверде накануне перевернулся автобус, по предварительной информации, в автобусе находилось около 60 граждан Украины, пишет УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
ДТП произошло на DN 22 (Рымнику Серат-Бэйле) на выезде из Тариверде в направлении Констанцы, в аварию попали автомобиль и автобус, последний перевернулся.
"По предварительной информации, в автобусе находилось примерно 60 человек граждан Украины", - сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца (ISU Constanţa).
На место были направлены три специальных автомобиля для перевозки многочисленных пострадавших, другие спецавтомобили, в том числе для водо- и пенотушения, несколько машин скорой помощи.
По данным ISU Constanţa, в автобусе находилось в общей сложности 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей. После аварии за четырьмя людьми наблюдали медицинские бригады, но они отказались от транспортировки в больницу.
Информационно-дорожный центр сообщил, что дорожное движение было остановлено в обоих направлениях на DN 22, чтобы позволить вмешательство специализированных бригад, что продолжалось до 20:30.
"Двое пациентов, которые были в сознании, были доставлены в больницу", - пишет издание.
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