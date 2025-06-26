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Автобус с украинцами перевернулся в Румынии: что известно

Киев • УНН

 • 2102 просмотра

Автобус с 60 гражданами Украины перевернулся в Румынии. Двух пациентов доставили в больницу.

Автобус с украинцами перевернулся в Румынии: что известно

В Румынии в районе Тариверде накануне перевернулся автобус, по предварительной информации, в автобусе находилось около 60 граждан Украины, пишет УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

ДТП произошло на DN 22 (Рымнику Серат-Бэйле) на выезде из Тариверде в направлении Констанцы, в аварию попали автомобиль и автобус, последний перевернулся.

"По предварительной информации, в автобусе находилось примерно 60 человек граждан Украины", - сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца (ISU Constanţa).

На место были направлены три специальных автомобиля для перевозки многочисленных пострадавших, другие спецавтомобили, в том числе для водо- и пенотушения, несколько машин скорой помощи.

По данным ISU Constanţa, в автобусе находилось в общей сложности 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей. После аварии за четырьмя людьми наблюдали медицинские бригады, но они отказались от транспортировки в больницу.

Информационно-дорожный центр сообщил, что дорожное движение было остановлено в обоих направлениях на DN 22, чтобы позволить вмешательство специализированных бригад, что продолжалось до 20:30.

"Двое пациентов, которые были в сознании, были доставлены в больницу", - пишет издание.

В Румынии попал в ДТП автобус с 57 украинцами, большинство из которых - несовершеннолетние: есть пострадавшие17.06.24, 10:57 • 21655 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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