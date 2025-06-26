ДТП з автобусом з українцями у Румунії: у МЗС повідомили, що травмовано чотирьох людей  

У Румунії поблизу міста Констанца перекинувся автобус української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса-Бухарест. Там було 55 громадян України, через ДТП четверо людей травмовано. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

За інформацією консульського відділу посольства України в Румунії, на трасі DN22 поблизу міста Констанца перекинувся автобус української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса-Бухарест - повідомили в МЗС.

Зазначається, що "на момент аварії в транспортному засобі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей)".

"Внаслідок ДТП 4 людей травмовано. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються", - проінформували в МЗС.

У МЗС повідомили, що справа перебуває на контролі посольства України в Румунії.

Доповнення

Digi24 повідомляло, що у Румунії у районі Таріверде напередодні перекинувся автобус, за попередньою інформацією, в автобусі перебувало близько 60 громадян України.