В Германии перевернулся автобус: среди пострадавших есть украинцы - СМИ

Автобус перевозчика Flixbus, направлявшийся в Вену, съехал с трассы A19 вблизи Ребеля в Германии и перевернулся в кювет. Травмы получили более 30 человек, в том числе один - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть украинцы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NDR.

Детали

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 4 июля, после 2:30 ночи. Автобус Flixbus, двигавшийся из Копенгагена в Вену, съехал с дороги в районе Мекленбургского озера и перевернулся в кювет.

По данным полиции, на борту находились 54 пассажира и два водителя автобуса. Нанесенный ущерб имуществу оценивается примерно в полмиллиона евро.

31 человек получил травмы, 25 из них легкие, а шестеро серьезные. Один человек оказался в ловушке и был освобожден через два часа. Мужчина получил травмы, угрожающие жизни, и был доставлен в берлинскую больницу спасательным вертолетом. По данным полиции, те, кто получил легкие травмы, были доставлены в восемь окрестных больниц. Неповрежденных пассажиров доставили в Ребель.

Причины аварии устанавливаются. Для устранения последствий ДТП была задействована большая группа спасателей, включая вертолеты и полицию. На несколько часов перекрывали движение по трассе.

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По данным перевозчика, среди пассажиров были люди 23 национальностей, в том числе Германии, Швеции, Дании, Польши, Украины, Франции, Сирии, Китая, Австралии, Болгарии, Чехии, Румынии, Турции, Индии, Грузии, Бангладеш, Италии, Мексики, Канады и Японии.

Обстоятельства инцидента расследует полиция. Flixbus опубликовал заявление об аварии и пообещал оказать помощь пострадавшим.

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